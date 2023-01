Pele. Brazylia żegna swojego króla. Dzięki niemu pokochała samą siebie

Brazylia wciąż przeżywa śmierć Pelego – to pierwsze wrażenie. Przeżywa też na nowo życie swego króla, które należało nie tylko do świata sportu.

W stołówce hotelowej na okrągło leci film o Królu, jak nazywają go w całej Brazylii. Pele znowu strzela gole, przemawia, ściska się z celebrytami i chłopcami z faweli. Pele wstrzymuje wojnę biarfrańską: kiedy w 1969 r. przyjeżdża do Nigerii, strony konfliktu zawieszają broń, by go zobaczyć.

Na schodach ratusza imię Pelego ułożone z kwiatów. W muzeum Pelego, przed jego pomnikami i plakatami z jego podobizną ludzie robią selfiki – wiek i płeć nie gra roli. W muzeach można obejrzeć należące do Króla sportowe szaty, zdjęcia, nagrania goli, które strzelał. Ma powstać trasa wycieczkowa jego śladami.

O Pelem gadają dziadki w kawiarni Padoca, gdzie przychodził na kawę (obok stoi jego pomnik obłożony kwiatami). Z ogródka widać loft na szczycie wieżowca, w którym kiedyś mieszkał. Pozbył się go, gdy tuż obok loft kupił sobie Neymar.

Pelemu są wdzięczni dawni favelados na osiedlu Vila Pele. W latach 90. Pele zapłacił miastu za ziemię zajętą nielegalnie przez trzysta ubogich rodzin, dzięki czemu mogły na niej postawić prawdziwe domy, nie takie z desek i blachy falistej – i nie bać się eksmisji. Król miał współczucie dla takich, jakim niegdyś był sam. I miał królewski gest.