30 lat po masakrze. Unikatowe zdjęcia pokazują wydarzenia z placu Tian’anmen

W nocy z 3 na 4 czerwca 1989 r. czołgi i transportery opancerzone armii Chińskiej Republiki Ludowej wjechały na największy plac Pekinu – Tian’anmen, by krwawo rozprawić się z protestującymi tam od kilku tygodni studentami. Ujawnione po 30 latach zdjęcia są przejmującym świadectwem tamtych wydarzeń.

Protestowali przeciwko komunistycznej władzy. Od kwietnia 1989 r. rzesze studentów i robotników zbierały się na centralnym placu w Pekinie – ale także w innych miastach Chin – by domagać się reform, wolności słowa, demokratyzacji życia publicznego, skutecznej walki z korupcją. Ruch Pekińskiej Wiosny przybrał na sile w kwietniu, po śmierci sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin Hu Yaobanga, którego uważano za sprzyjającego prodemokratycznym zmianom. Zakończył się 4 czerwca nad ranem – opustoszałym Placem Niebiańskiego Spokoju. Opustoszałym po masakrze wielu tysięcy (do dziś nie znamy dokładnej ich liczby) studentów, aktywistów, robotników i postronnych obserwatorów.

Obrazy, świadectwa historii

Jednym z najbardziej znanych, ikonicznych zdjęć z placu Tian’anmen jest fotografia mężczyzny stojącego naprzeciw nadjeżdżających czołgów. To tzw. Tank Man lub inaczej – Nieznany Buntownik. Istnieje kilka fotografii i krótkie nagranie dokumentujące człowieka z siatkami zatrzymującego kawalkadę czołgów. Za jedno z nich Jeff Widener (Associated Press) został nominowany do Pulitzera, za inne Charlie Cole z Newsweeka otrzymał World Press Photo. Ani tożsamość, ani dalsze losy Tank Mana nie są znane. Magazyn „Time” umieścił go na liście „100 najważniejszych osób XX wieku”.