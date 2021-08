6. Czy ludzkość stanie się gatunkiem cyfrowym?

Horyzontem rozwoju Homo sapiens ma być osobliwość – skok ewolucyjny, w wyniku którego zmienią się właściwości gatunkowe i powstanie nowa jakość. Przyczyną osobliwości ma być – przyspieszający wykładniczo – postęp technik przetwarzania informacji. Powoduje on, że dzisiejsze smartfony mają moc obliczeniową superkomputerów sprzed kilku dekad. Zmiana ilościowa umożliwia zmiany jakościowe i przybliża nadejście systemów sztucznej inteligencji zdolnych do konkurowania z człowiekiem, a z czasem go przewyższających.