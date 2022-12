Reportaż: piękny widok z daleka

Na tle innych gatunków non-fiction ma stałą, zadowalającą sprzedaż. Z daleka widok jest piękny, ale zalew tytułów niekoniecznie oznacza, że ten polski gatunek eksportowy jest w rozkwicie.

To było dwa lata po tym, jak Mariusz Szczygieł wydał „Gottland”. Rok 2008. Zarastam rutyną w newsroomie byle jakiej telewizji, wtem mail: Mariusz Szczygieł pisze, że przeczytał mój reportaż o Stanach Zjednoczonych i zaprasza na zapoznanie do siedziby „Gazety Wyborczej”. Z sufitu posypało się konfetti. Pomyślałam, że to taki moment, gdy w życiu zmienia się wszystko.

Oczywiście myliłam się. Mimo że na początek zaproponowano mi efektowny, nieśmiertelny temat, „Gniew w Polsce”, nie byłam w stanie go napisać.