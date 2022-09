Z tęsknoty za spokojem. Nowy „Salon"

Styl japandi - spotkanie kultur Wschodu i Zachodu. Ogrody Zen. Design w poszukiwaniu równowagi. Nowy numer w sprzedaży już od 5 października.

Odnajdywanie równowagi w życiu, na przekór przeciwnościom, przekłada się na sposób projektowania przedmiotów użytkowych, wnętrz, nawet architektury. To nie przypadek, że dzisiaj najchętniej zwracamy się w stronę skandynawskiej prostoty i pragmatyzmu, zafascynowani jednocześnie tradycją japońskiego rzemiosła. Styl japandi i towarzysząca mu filozofia umiaru, akceptacja niedoskonałości, bliskość z naturą zdają się być odpowiedzią na lata ekonomicznych i egzystencjonalnych niepokojów. Nieograniczone nabywanie rzeczy zastępuje ich redukcja. Mamy większe wymagania, także wobec producentów, by działali bez szkody dla środowiska. W tej sytuacji jest szansa, że te starannie wybierane przedmioty, którymi się otaczamy, nabiorą dla nas emocjonalnego znaczenia i będą bardziej cieszyć na co dzień.

Jesienne wydanie „Salonu” wypełniliśmy obrazami domów z różnych stron świata, powstałych na styku kultur Wschodu i Zachodu. Łączymy wątki – japandi, kojące ogrody ZEN, innowacyjna architektura autorstwa najbardziej utalentowanych japońskich architektów w Europie, z akcentem na projekty humanitarne. Z ogromną ciekawością czekam na spotkanie w Warszawie z Shigeru Banem, laureatem Nobla architektury, czyli Nagrody Pritzkera. To eksperymentator, który ma w portfolio i meble z kartonu, i stawiane w ekspresowym tempie obiekty z tektury – schronienie dla ofiar masowych katastrof – a ostatnio wraz z polskimi architektami pracuje na rzecz uchodźców z Ukrainy we Wrocławiu i w Chełmie.

Małgorzata Tomczyk

Redaktor Prowadząca