Zapraszamy na Mixer Media Festival 2024 w Warszawie 11-14 kwietnia

Panel poświęcony kulturze cyfrowej i moderowany przez red. Bartka Chacińskiego odbędzie się 12 kwietnia w redakcji POLITYKI.

Głównym miejscem spotkań będzie Klub Outriders (ul. Rokosowska 8 w Warszawie), ale w piątek 12 kwietnia wyjątkowo zapraszamy na festiwalowe wydarzenia do redakcji POLITYKI (ul. Słupecka 6 w Warszawie, sala multimedialna).

W szczególności polecamy panel pt. „Kultura cyfrowa: czy jest taki dział w mediach i jak o niej pisać?”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00 i poprowadzi je red. Bartek Chaciński, a towarzyszyć mu będą Agnieszka Słodownik, Paweł Schreiber i Olaf Szewczyk.

Mixer Media Festival to to, co najlepsze w światowym i europejskim dziennikarstwie, wydarzenie stworzone z myślą o dziennikarzach, artystach i wszystkich osobach, które cenią opowieści o świecie. W programie dyskusje, prezentacje, performansy, instalacje i warsztaty. Festiwal skupi się na dwóch głównych zagadnieniach: wpływie sztucznej inteligencji na dziennikarstwo oraz przecięciu sztuki i mediów. Nie zabraknie również dyskusji o bieżących tematach politycznych, które rozgrzewają międzynarodową debatę publiczną.

Podczas Festiwalu będzie można spotkać między innymi: Rona Haviva (jeden z najbardziej znanych fotografów i reporterów, współzałożyciel agencji fotograficznej VII), Michaela Isikoffa (wielokrotnie nagradzany dziennikarz śledczy, opowie o relacjach między Rosją a polityką amerykańską, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki Putin miał (lub ma?) na wybory w USA), Zeinę Abi Assy (edukatorka i kuratorka z Mozilla Foundation, która wraz z Jessicą Jabr poprowadzi warsztat poświęcony etycznemu wykorzystaniu AI w pracy dziennikarskiej), Christo Buschek (laureat Pulitzera przyjedzie do Warszawy z wynikami premierowego śledztwa, przeprowadzonego wspólnie z der Spiegel i Paper Trade Media, na temat zbiorów danych, które są powszechnie wykorzystywane do uczenia AI), Sophię Smith Galer (laureatka British Journalism Awards i, według Vogue’a, jedna z 25 najbardziej wpływowych kobiet Wielkiej Brytanii w 2022 r., opowie o tym, jak z wiadomościami trafiać do Generacji Z.), Andiego Millsa (dziennikarz, redaktor i producent, opowie o kulisach pracy nad podcastem „The Witch Trials of J.K Rowling” i o rozmaitych aspektach debaty publicznej w USA).

Udział w Festiwalu jest biletowany, panele odbywają się w języku angielskim. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://mixer.media/festival/2024