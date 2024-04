Książka „Czarne dziury. Klucz do zrozumienia Wszechświata" - premiera 10 kwietnia

Książka Briana Coxa i Jeffa Forshawa ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego Helion.

To wydawnictwo to kompendium wiedzy na temat najbardziej tajemniczych i fascynujących obiektów kosmosu, a także ich wpływu na naturę wszechrzeczy.

Czy wiesz, co kryje się w centrum naszej Galaktyki? Czy zastanawiasz się czasem, jak powstają czarne dziury i co one oznaczają dla naszego zrozumienia wszechrzeczy? Czy chcesz poznać tajemnice tych niesamowitych obiektów, które wykraczają poza granice wyobraźni?

Znany naukowiec i popularyzator nauki Brian Cox wraz z fizykiem Jeffem Forshawem zabiorą Cię w fascynującą podróż do świata czarnych dziur. Dowiesz się, jak się narodziła koncepcja czarnych dziur, jak Einstein zapoczątkował teorię ogólnej względności, która przewidziała ich istnienie, jak Hawking odkrył, że one promieniują, i jak współczesna fizyka kwantowa próbuje połączyć grawitację z informacją. Ta książka to nie tylko pasjonująca opowieść naukowa, ale także inspirująca wizja kosmosu, w której przestrzeń i czas wyłaniają się z sieci bitów kwantowych, a czarne dziury mogą być kluczem do zrozumienia natury rzeczywistości. Przygotuj się na niesamowitą przygodę, która zmieni Twój sposób patrzenia na wszechświat.

Więcej o książce: https://www.helion.pl/ksiazki/czadzi.htm

O Autorach:

Profesor Brian Cox CBE FRS jest profesorem fizyki cząstek na Uniwersytecie w Manchesterze i profesorem Królewskiego Towarzystwa ds. Zaangażowania Społecznego w Naukę. Pracował przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN w Genewie, akceleratorze HERA w DESY w Hamburgu i akceleratorze Tevatron w Fermilab w Chicago. Cox jest autorem i prezenterem wielu seriali telewizyjnych dla BBC, w tym Cuda Układu Słonecznego, Cuda Wszechświata, Cuda Życia, Człowiek i wszechświat, Siły Natury, Planety i Wszechświat. Jest także współprowadzącym serię radiową i podcast The Infinite Monkey Cage. Cox napisał wiele bestsellerowych książek popularnonaukowych w tym cztery wydane w Polsce. Przez wiele lat wykładał wstępny kurs teorii względności i mechaniki kwantowej na Uniwersytecie w Manchesterze.

Profesor Jeff Forshaw jest fizykiem teoretycznym i profesorem fizyki cząstek na Uniwersytecie w Manchesterze. Razem z profesorem Coxem napisał trzy bestsellerowe książki popularnonaukowe. Jest autorem ponad stu prac naukowych i prelegentem na międzynarodowych festiwalach nauki oraz wydarzeniach dla dzieci i dorosłych. Został odznaczony medalem Jamesa Clerka Maxwella w 1999 roku od brytyjskiego Instytutu Fizyki w uznaniu wybitnego wkładu w fizykę teoretyczną na początkowym etapie swojej kariery oraz medalem Kelvina w 2013 roku za wybitny i trwały wkład w zaangażowanie społeczne.

O książce piszą (i polecają):

Czy czarne dziury przechowują informacje? Czy żyjemy w wielkim komputerze kwantowym? I co na to wszystko van Gogh? Brian Cox i Jeff Forshaw korzystają z teorii genialnych fizyków, by przystępnie objaśnić nam urzekające i złożone zjawisko, jakim są czarne dziury. Ich książka jest najlepszym z możliwych przewodników w podróży po tajemnicach kosmosu. To literatura dla odkrywców!

dr Tomasz Rożek, Nauka. To lubię

Czy można sobie wyobrazić bardziej spektakularny sposób na śmierć niż wpadnięcie do czarnej dziury? Coś, co do niej wpadnie, już przecież nigdy jej nie opuści. Niknie. Tak przez lata przynajmniej myśleliśmy. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Nauka odkrywa przed nami nowe oblicze chyba najbardziej sekretnego obszaru czasoprzestrzeni ― czarnych dziur. Autorzy pokazują nam świat, którego jesteśmy częścią, ale o którym większość z nas w takim ujęciu nie miała bladego pojęcia.

dr Maciej Kawecki, autor kanału This Is IT, prezes Instytutu Lema

Postawmy sprawę jasno: czarne dziury to nie jest prosty temat. Jego zgłębienie wymaga dobrego przewodnika, a Brian Cox i Jeff Forshaw robią to kosmicznie dobrze i nie idą przy tym na skróty. Sięgnięcie po tę książkę to jak zbliżanie się do czarnej dziury ― może Was całkowicie wciągnąć. Robicie to na własną odpowiedzialność, ale, o rety, co to będzie za podróż!

Karol Wójcicki, Z głową w gwiazdach

Mimo ryzyka spaghettizacji i spłonięcia na ogniowej ścianie horyzontu autorzy raz po raz wrzucają czytelnika w czarne dziury. Choć z pozycji kanapy wydaje się to całkiem bezpieczne, przed wzięciem tej lektury do ręki czytelnik powinien zaakceptować ryzyko tego, że niektóre paradoksy czarnych dziur zmienią jego postrzeganie świata. Pozwolą w nieskończonościach i osobliwościach odnaleźć ukryte piękno i harmonię. Czasem dadzą niezwykłą odpowiedź, częściej nauczą zadawać głębokie pytania.

Damian Jabłeka, Planetarium Śląskie, Dotknij nieba

Badania czarnych dziur prowadzą do wniosku, że Wszechświat na swoim najgłębszym poziomie nie ma przestrzeni ani czasu. Jesteśmy w podobnej sytuacji jak uczeni sprzed dwustu lat, którzy nie wiedzieli, że przepływ ciepła i temperatura wynikają z mikroskopowych drgań atomów i molekuł. Pytanie, co się kryje za upływem czasu i przestrzenią. Jaka jest ich prawdziwa natura? To największa z zagadek, jakie próbuje rozwikłać ta fascynująca książka.

Piotr Cieśliński, Gazeta Wyborcza

Zwykliśmy postrzegać czarne dziury jako odległe kosmiczne wynaturzenia o egzotycznych właściwościach. Brian Cox i Jeff Forshaw udowadniają jednak, że czarne dziury to również doskonały punkt wyjścia do nauki fizyki, ponieważ ich zrozumienie wymaga znajomości prawie wszystkich jej gałęzi. Wyprawa za horyzont zdarzeń jest więc zaproszeniem do świata względnego czasu, niezwyciężonej entropii, kwantowych paradoksów i naprawdę pokręconej geometrii. To masywna porcja wiedzy, która wciągnie nie tylko laika.

Adam Adamczyk, Kwantowo.pl

Patronami książki są: POLITYKA, serwis popularnonaukowy PULSAR oraz Nauka. To lubię, This is IT, Planetarium Śląskie, Zapytaj fizyka, Kwantowo.