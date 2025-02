To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty.

Aż połowa Polaków wierzy, że rządy wytwarzają wirusy w laboratoriach, by móc potem kontrolować obywateli. Sądzimy też szokująco powszechnie, że ludzie żyli w tych samych czasach co dinozaury. Taki stan (nie)wiedzy ogólnej wyłania się z najnowszego badania Eurobarometru. Czy zapowiadana reforma szkół przywróci w Polsce oświecenie? Pytamy o to w naszym szkolnym podkaście wiceministrę edukacji Katarzynę Lubnauer. Poruszamy też inne gorące wątki: egzaminów, prac domowych (wrócą?), zajęć z przyrody, dalszych losów edukacji zdrowotnej i klimatycznej. Plany resort ma ambitne, zaległości ogromne.

Michał i Jacek Fiszerowie (rozmowa na początku numeru) codziennie relacjonują wydarzenia z ukraińskiego frontu na polityka.pl. W specjalnym rocznicowym podkaście reporter POLITYKI Juliusz Ćwieluch pyta majora Michała Fiszera o to, jak to możliwe, że Ukraina broni się już trzy lata, czy Rosja jest bliska osiągnięcia swoich celów, co zamierza Zachód i czy Polsce naprawdę grozi wojna. Ale rozmawiamy też o pisaniu tekstów w sali szpitalnej, adrenalinie i koszarowych żartach, które pomagają przetrwać na froncie.