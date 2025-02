Mentzen w trasie „po drugą turę”. Chce dopaść Nawrockiego, tempo ma zabójcze

Zdarta płyta trafia w gust polskiego społeczeństwa. To nie tylko wina populizmu. Wyborcom brakuje konkurencyjnych kapel, a znana melodia relaksuje po ciężkim tygodniu.

„Mentzen. Druga tura”. Z takim banerem kandydat Konfederacji w drodze na konwencję do Bełchatowa pojawił się w Rzgowie, Brzezinach, Pabianicach i Łasku. To niejedyny powtarzalny motyw. „O, podoba mi się ten baner” – mówi kandydat w kolejnych miastach. Hasłem „drugiej tury” Konfederacja otwiera kolejny etap kampanii. Sondaże nie pozostawiają złudzeń, że obecnie skrajnie prawicowa partia jest stabilną trzecią siłą w polskiej polityce. I dają nadzieję na prześcignięcie Karola Nawrockiego.

Gwiazdy na niebie układają się w schody do nieba dla Mentzena. Ostatnie decyzje i deklaracje Donalda Trumpa, problemy Europy i Unii, dyskusja o zagrożeniu wojną, migracjach i Zielonym Ładzie to woda na młyn populizmu, strachu i złości na koalicję rządzącą. Straszenie rezonuje, a za nim kryje się znacznie więcej – realne poczucie zagrożenia i frustracje społeczeństwa. Do tego należy dodać brak alternatyw – i Sławomir Mentzen idzie po drugą turę. Sumiennie, niezłomnie i codziennie, nawet w pięciu powiatach na dobę.

Niemożliwe nie istnieje

Do serca Konfederacji zjechały tłumy. Bełchatów od wyborów samorządowych stał się za sprawą Patryka Marjana – nowego prezydenta miasta – stolicą partii. Sala w hali 100-lecia pękała w szwach. Przemówienie kandydata przypominało rozbudowaną wersję powiatowych wystąpień. Mentzen przedstawił też swoją żonę: – Obiecałem, że nie będę jej angażował, jeśli nie będzie szans na drugą turę. Dziś moja żona Agnieszka jest tutaj z nami – mówił.

Zebrani usłyszeli, że to Bełchatów jako pierwszy odczuje skutki Zielonego Ładu, który należy odrzucić i rozpocząć budowę elektrowni jądrowej. Padło kilka konkretów: odliczanie odsetek kredytów nieruchomościowych od dochodu, zniesienie podatków i składek od emerytur. Na krótko pojawił się temat Donalda Trumpa i polityki międzynarodowej. O prezydencie USA usłyszeliśmy tylko, że tak jak Konfederacja kieruje się zdrowym rozsądkiem (dlatego mówi o dwóch płciach, zniesieniu socjalu i inwestycji w węgiel).

Kandydata aktywnie wspierają dwie kobiece twarze partii: Anna Bryłka z Ruchu Narodowego i Ewa Zajączkowska-Hernik z Nowej Nadziei. Obie kandydowały z powodzeniem do Parlamentu Europejskiego. Bryłka uznawana jest za ekspertkę od spraw europejskich i zajmuje się „merytoryką”. Na konwencji porównała Europę do nastolatki: – Przyklejona do asfaltu, nie rozumie swojej tożsamości, chce, żeby wszyscy się do niej dostosowali, a na końcu się rozpłakała.

Druga polityczka jest przedstawiana jako ta, która Ursuli von der Leyen prosto w twarz mówi, co myśli o jej projektach. Zajączkowska-Hernik przestrzegała w Bełchatowie przed zagrożeniami. – Na całym świecie jest jeden kontynent, który na własne życzenie ściąga sobie na głowę ogromne zagrożenie. Na pełnej świadomce sprowadza morderców, terrorystów, gwałcicieli, handlarzy bronią, narkotykami, dziećmi i kobietami. To jest Europa – mówiła. Nawiązała m.in. do ataku nożownika w Bawarii. – Czy wyobrażacie sobie sytuację, że w pracy dostajecie telefon, że wasze dziecko nie żyje, bo zostało zamordowane przez afgańskiego nożownika? Albo że mąż nie wróci do domu, bo bronił tego dziecka?

Trio wspierających Mentzena uzupełnia nowy szef klubu parlamentarnego Konfederacji Grzegorz Płaczek, znany z pracowitości, opanowania, aktywny podczas pandemii koronawirusa. W pewnym sensie uzupełnia lukę po usuniętym niedawno Grzegorzu Braunie. – Uzupełnia prawą flankę kampanii, ale jest pracowity i zasłużył na to – słyszymy. Płaczek na konwencji przestrzegał przed „lewicowym wiatrem w polskich szkołach” i zachęcał do dumnego wzniesienia polskich flag. – Pokażcie, że jesteśmy dumną husarią – mówił. I punktował zjawiska patologiczne: – Nie mogę włączyć Netflixa, bo wszędzie są pary homoseksualne. Małżeństwo to mąż i żona.

Poparcia Mentzenowi udzielili również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, były poseł Porozumienia Jarosława Gowina Andrzej Sośnierz (mówił o reformie zdrowia), poseł Konrad Berkowicz, który na scenę wtargnął krokiem bliźniaczym do wygibasów Elona Muska, oraz prezydent Bełchatowa Patryk Marjan.

Zdarta płyta

Jak wyglądały ostatnie dni kampanii Mentzena?

Województwo łódzkie. Na placu Jana Pawła II w Brzezinach zebrało się kilkadziesiąt osób. Jeden z młodych uczestników śmieje się, że dawno tylu ludzi nie widział w jednym miejscu. Tłumek rośnie do tłumu przeszło stuosobowego. Podobnie będzie wyglądała frekwencja w Rzgowie. W Pabianicach i Łasku zebranych należy liczyć w setkach. Nie sposób odpowiedzieć na pytanie, czy osób jest 200, czy 400, ale nie to jest najistotniejsze. Przy ujemnej temperaturze – to pierwszy komentowany temat podczas spotkań – taki tłum robi wrażenie.

To w dużej mierze grupki chłopaków w okolicach pełnoletności, ale i skupiska dziewcząt, rodziny z dziećmi machającymi flagami „Mentzen 2025”, emeryci, mężczyźni i kobiety w średnim wieku – cały przekrój społeczeństwa. Trudno przypiąć kandydatowi Konfederacji łatkę idola młodych mężczyzn – potwierdzają to badania, ale ta proporcja ulega zmianie. Mężczyźni nie zawsze są młodzi, często towarzyszą im kobiety i dzieci.

– Słowo w słowo mówi to samo – stwierdza mężczyzna, który na spotkanie w Brzezinach przyjechał z sąsiedniego powiatu. – Zaraz powie o Słowacji. Faktycznie, Sławomir Mentzen tłumaczy, że nawet Słowacja ma dwie elektrownie atomowe; u nas debata na ich temat trwa od 20 lat, a kolejne 20 zajmie budowa. Kolejne spotkania w województwie łódzkim potwierdzają diagnozę uczestnika. Kandydat powtarza wystąpienia słowo w słowo z symbolicznymi zmianami. „Słyszałem, że macie najlepszą pizzę neapolitańską w Europie. To prawda?”, zagaił w Pabianicach.

Wystąpienie można podzielić na trzy segmenty: co jest źle, kogo należy się obawiać i czego się bać. Mentzen krytycznie odnosi się do prawa podatkowego, wsparcia socjalnego dla Ukraińców („wysyłamy 800 plus na Ukrainę z waszych podatków”), Zielonego Ładu, przyjmowania migrantów nazywanych żartobliwie „inżynierami z Afryki”. Oczekujących reakcji na bieżące wydarzenia spotyka zawód. Nie ma wielu odniesień do galopujących zmian na linii Europa–USA–Rosja. Jakby czas stanął w miejscu.

Za deklarację, że nie zgodzi się na wysłanie polskich żołnierzy do Ukrainy, Mentzen zbiera owacje. To jedna z niewielu żywych reakcji tłumu, który słucha polityka w oczekiwaniu na recepty i deklaracje. Tych słychać niewiele. Prezydent Mentzen nie zgodzi się na podwyżkę podatków, pakt migracyjny, Zielony Ład, wojnę, przywróci Polkom i Polakom dobrobyt.