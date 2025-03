To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Teraz Turcja? W czasach geopolitycznych burz wywoływanych przez Donalda Trumpa właśnie ona mogłaby wypełnić w Europie lukę po Ameryce i mediować na gorącym Bliskim Wschodzie. Ankara ma wrodzony problem z Rosją i na pieńku z Iranem. Ma też potężny przemysł zbrojeniowy i dość sił, by wzmocnić ewentualny kontyngent pokojowy w Ukrainie. To w końcu druga armia NATO. Łukasz Wójcik, znawca regionu, na polityka.pl gasi ten entuzjazm: Turcja jest ambitna, ale interesowna i możliwości ma ograniczone. Wielu chce w niej widzieć nowego gracza wagi ciężkiej. Ale to nie ta kategoria.

Jul Łyskawa, laureat Paszportu POLITYKI za powieść „Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców”, na co dzień maluje paznokcie na żółto i ma słabość do wampirów, a w ramach literackiego tournée odwiedzał m.in. więzienia. W najnowszym odcinku podkastu „Polityka o książkach” pisarz mówi Justynie Sobolewskiej o życiu po Paszportach i upadku amerykańskiego mitu. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Julu Łyskawie, ale wstydziliście się zapytać.

Wielka czystka w Pentagonie trwa. Z sieci zniknęły m.in. zdjęcia pierwszych czarnoskórych pilotów wojskowych „Tuskegee Airmen” i pilotujących kobiet. Jak donosi Marek Świerczyński, ofiarą ideologicznych czystek padł nawet legendarny samolot, który zrzucił pierwszą bombę atomową: srebrny B-29, znany szerzej jako „Enola Gay”. Znawcy wojskowości wiedzą, że imię bombowca nie nawiązuje do niczyjej orientacji seksualnej. Enola Gay to panieńskie nazwisko matki pilota płk. Paula Tibbetsa. Ale ekipa Trumpa niuansami nie zawraca sobie głowy.

Pogłoski o śmierci polskiego kina okazały się przesadzone. Na polityka.pl sprawdzamy, co się ogląda i jak się zmienia demografia na widowni. Najlepsze wyniki otwarcia zaliczyły rodzime produkcje: „Piep*zyć Mickiewicza” (dwie części), „Akademia Pana Kleksa” (również dwie) i „100 dni do matury”. To młodzieżowe opowieści ze szkolnej ławy, chętniej oglądane niż dzieła oscarowe czy superbohaterskie. Za sukcesem tych filmów, różnie ocenianych przez krytyków, stoi m.in. nieszablonowy model promocji w sieci i realu. „100 dni do matury” to zresztą projekt gwiazd YouTube’a.

Garbaruk to firma, która powstała w garażu i z biedy, a teraz produkuje rowerowe części zamienne dla całej Europy. Urodziła się w Kijowie, przeniosła się pod Kraków. Vlad Garbaruk w podkastowej rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem opowiada, jak powstała pierwsza zębatka, skąd popularność firmy, która nie uprawia marketingu, dlaczego korba jest pusta w środku, a w Ukrainie tak trudno o aluminium. To rozmowa o rowerach, ale też trochę o wojnie. Uwaga na chińskie podróbki!