To jeszcze nie koniec

Świat znalazł się na zakręcie, więc na polityka.pl inicjujemy cykl publikacji pod takim hasłem. Reporter Mateusz Mazzini sprawdza w nim, o czym się mówi w kuluarach wielkiej polityki. Jakie są nastroje w Brukseli, Wielkiej Brytanii i USA, co robią Chiny, kiedy nikt nie patrzy, i co się dzieje w Afryce. W najnowszym odcinku autor objaśnia, dlaczego szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ma niewielką moc sprawczą, co w Zimbabwe robił szef MSZ Radosław Sikorski i czy Donald Trump ma plan B, na wypadek, gdyby rokowania z Putinem nie szły po jego myśli.