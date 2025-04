To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

47. prezydent USA będzie miał swojego „efa”: Donald Trump ogłosił, że Boeing zbuduje na zlecenie sił powietrznych samolot bojowy szóstej generacji F-47. Na polityka.pl ekspert ds. bezpieczeństwa Marek Świerczyński opisuje, co o nim wiadomo , bo cały program od dekad był prowadzony w tajemnicy i nie mógł się ziścić. Maszyna ma tak uderzać, żeby przeciwnik się nawet nie zorientował. I mieć pilota na pokładzie, inaczej niż samoloty szóstej generacji powstające w Europie. Elon Musk chciałby zapewne bezpilotowca, ale Trump widać woli, żeby hołd składali mu żywi żołnierze.

Krótkie notki głosowe coraz częściej zastępują tradycyjne wiadomości tekstowe: wolimy się nagrać, niż napisać czy po prostu zadzwonić. Korzysta z tej metody zwłaszcza generacja Z (urodzeni po 2000 r.). Głosówki są zaczepne, dowcipne, służą podtrzymaniu relacji. Są też coraz popularniejsze w aplikacjach randkowych, jak zauważa na polityka.pl Lidia Pańków. Zanim poznamy się na żywo, możemy ocenić na ucho, czy potencjalny partner umie złożyć zdanie i ma miły tembr głosu. Do fanów takiego gadania nie należą ponoć milenialsi i starsi.

Doniesienia o masowych strzelaninach w szkołach docierają do nas zwykle zza oceanu. Seria tragicznych incydentów wstrząsa jednak teraz kolejnymi krajami Bałkanów. W 600-tys. Czarnogórze w posiadaniu obywateli może być nawet 200 tys. sztuk broni. W Serbii to już nawet 3 mln, z problemem boryka się też Chorwacja. „Tu się kiedyś zabijało z powodu jednego słowa”, stwierdziła sąsiadka sprawcy niedawnej zbrodni w Cetyni. Jak przed zalewem broni próbują się bronić Czarnogóra, Serbia i Chorwacja, objaśnia bałkanistka Aleksandra Wojtaszek.

„L ubię w przyrodzie to, że jest wszędzie, nawet na jałowym dachu budynku POLITYKI wyłożonym kamyczkami coś próbuje się odbijać” – mówi Stanisław Łubieński w podkastowej rozmowie z Justyną Sobolewską. Przy okazji premiery książki „Drugie życie Czarnego Kota” autor opowiada, czego szukał na udach pomnika kołchoźnicy pod Pałacem Kultury, dlaczego dobrze się obserwuje ptaki na słynnej warszawskiej Patelni, ale i o tym, jak leciwy jest dąb Mieszko.

W ramach nowej serii „City break” tym razem udajemy się w naszym podkaście historycznym do Aten z najlepszym w kraju znawcą starożytnej Grecji: prof. Markiem Węcowskim. Zaczynamy od muzeum pod Akropolem, by zrozumieć układ i sens miasta. Ustalamy, od czego zacząć zwiedzanie agory i co zjeść w okolicy. Spacerujemy po liceum Arystotelesa, żeby poczuć się jak uczniowie filozofa. Odwiedzamy też słynną nekropolię. Z zastrzeżeniem, że odpoczynek pod drzewem grozi gniewem zmarłych.