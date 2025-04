To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Rok temu zniknął wymóg odrabiania prac domowych w klasach IV–VIII. Bilans? Zaskakujący. Przede wszystkim nie są zadowoleni uczniowie szkół… ponadpodstawowych. „Młodzież ma wysokie poczucie sprawiedliwości. Chce być traktowana równo” – pisze Dariusz Chętkowski, bloger POLITYKI, nauczyciel z łódzkiego liceum. W zamyśle młodsze dzieci uczą się same zarządzać swoim czasem i kształceniem. A zatem – zauważa Chętkowski – „wdrożeni do samodzielności uczniowie podstawówek będą musieli się uwstecznić, gdy trafią do liceum lub technikum”. Bo tu się nadal zadaje, i to sporo.