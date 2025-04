To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

„Co to jest błąd kardynalny?” – to fraza wyszukiwana na naszym portalu zawsze tuż przed maturą z języka polskiego. Taki błąd rzeczowy może pracę zdyskwalifikować. Jak pisze belfer i bloger POLITYKI Dariusz Chętkowski, uczniowie wolą napisać w wypracowaniu „ktoś” albo „młoda kobieta”, żeby w stresie nie pomylić imion ani faktów. Próg zdawalności dla przedmiotów obowiązkowych wynosi 30 proc. i nadal co szósty maturzysta nie jest w stanie go osiągnąć. Wraca pomysł, by egzamin dojrzałości zaliczała sama obecność. Ktoś by się ucieszył.

W najnowszym odcinku podkastu „Jak się (na)uczyć” Maia Mazurkiewicz, ekspertka ds. dezinformacji i prezeska Fundacji PZU, podpowiada, jak w sieci nie dać się zmanipulować. Objaśnia też, czym się różni dezinformacja od fake newsów, skąd czerpać wiedzę i jak sprawdzać źródła. Pierwsza zasada: złap oddech i odczekaj, zanim „podasz dalej”. Scrollujemy szybko, ale myśleć i działać lepiej powoli.

Media w USA donoszą, że kończy się misja Muska w gabinecie Trumpa. On sam zaprzecza (fake news), faktem jest jednak, że jako „specjalny pracownik rządowy” po 130 dniach powinien ustąpić z funkcji kierownika DOGE. Ale to być może tylko pretekst. Musk jest niesterowny, krąży po Białym Domu i szuka oszczędności. No i kradnie show Trumpowi, a on konkurencji nie znosi. Republikanie też mają go dość. Właśnie zablokowali forsowaną przez szefa Tesli kandydaturę sędziego do Sądu Najwyższego Wisconsin. Jak pisze na polityka.pl Adam Grzeszak, Musk to już balast i musi odejść.

W dawnych czasach, czyli w XX w., przebiegłość pierwszych komputerów pomagała sprawdzić gra w szachy z mistrzami. W 1997 r. Garri Kasparow wygrał z maszyną, ale w dogrywce rok później poniósł już porażkę. Teraz pojedynek z nowymi technologiami stoczył Hervé Le Tellier, słynny francuski pisarz, zdobywca Nagrody Goncourtów. Autora i ChatGPT poproszono o krótkie opowiadanie kryminalne rozpoczynające się od zdania: „Zobaczył w swym biurze leżące bez życia ciało pisarza”. AI pisze szybciej, ale czy lepiej? Zawody, pozornie tylko niewinne, relacjonuje Marek Ostrowski.

„Minecraft” był fenomenem na rynku gier wideo, potem fenomenem było oglądanie, jak grają w niego inni, dziś to zaskakujący fenomen kina. Film pod tym samym tytułem w weekend otwarcia obejrzało prawie milion osób w Polsce. Wśród nich Bartek Chaciński i Justyna Sobolewska („szłam do kina jak na ścięcie”) z POLITYKI oraz redaktor prowadzący serwisu cdaction.pl Barnaba Siegel. W tym gronie próbujemy ustalić, co zadecydowało o popularności „Minecraft”. Do posłuchania w naszym kulturalnym podkaście.