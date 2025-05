To jeszcze nie koniec

Zapraszamy na pierwszy taki wieczór wyborczy z POLITYKĄ. 1 czerwca będziemy się łączyć z Państwem z naszego studia i z obu sztabów wyborczych. Wyniki drugiej tury omówią na gorąco Karolina Lewicka, redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński i jego pierwszy zastępca Mariusz Janicki. Kto zwyciężył, czy frekwencja znów zaskoczyła, co nas teraz czeka – to wszystko postaramy się uporządkować i ocenić. Oglądajcie i komentujcie na naszym kanale na YouTube i Facebooku. Zaczynamy na żywo w wyborczą niedzielę o 20.45.

Na polityka.pl odsłaniamy nowe sensacyjne kulisy zaginięcia opozycjonistki Anżeliki Mielnikawej , przewodniczącej Rady Koordynacyjnej, czyli białoruskiego parlamentu na uchodźstwie. Mielnikawa bywała w Sejmie, Senacie i Pałacu Prezydenckim, otrzymała polskie obywatelstwo. Według naszych informacji była werbowana przez białoruski wywiad wojskowy. Agent tajnych służb jeździł za nią na Kubę i Sri Lankę, wręczył jej nawet pierścionek zaręczynowy (choć jest żonaty). Sprawę opisują Paweł Reszka (POLITYKA), Evgenia Tamarchenko i Timur Olevskiy (The Insider).

Rozszerzona matura z języka polskiego wypadła w Światowy Dzień Kosmosu, ale pytania z kosmosu nie były – dziwi się na polityka.pl Dariusz Chętkowski. W zeszłym roku egzamin pogrążył co piątego zdającego, aż 10 tys. osób otrzymało zero punktów. Tym razem może być inaczej, młodzież miała do wyboru motyw snu i dzieła w dziele. W dodatku mogła pisać krócej. „Chwalę zgodę na 100 wyrazów mniej w rozprawce i doceniam tematy, które nie są o niebie, gdy nauczyciele uczą o chlebie”, pisze Chętkowski. Teraz wszystko w rękach egzaminatorów.