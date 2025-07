To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Xi nie pasuje do Chin?

W podkastowej serii „Portret polityka” przedstawiamy kolejną ważną postać światowego formatu. Xi Jinping jest najpotężniejszym przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej od czasów Mao Zedonga. Tak poukładał ustrój, żeby rządzić dożywotnio. Jego władza zaczyna się jednak chwiać. Nie pojawia się na kluczowych zjazdach autokratów, a w kraju jest otwarcie krytykowany. Czy Xi przestał pasować do Chin i co to oznacza dla świata, referuje w swym podkaście Łukasz Wójcik.