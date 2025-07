To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

W ostatni weekend rozpoczął się Tour de France Femmes. Chuchamy w koła Katarzyny Niewiadomej (na fot.), a w studiu POLITYKI gościmy Anetę Lamik, uczestniczkę Race Across America (RAAM), innego prestiżowego wyścigu. Ukończyła go niedawno jako pierwsza Polka w historii. Tu do pokonania jest aż 5 tys. km przez całe USA. W podkaście „Rowery, nie bajki” kolarka opowiada, jak spełniła to marzenie i dlaczego musiała się w tym celu zapożyczyć.