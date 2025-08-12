To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty.

Co powie pierwsza dama Marta Nawrocka nie będzie, wzorem poprzedniczki, milczącą pierwszą damą. A przynajmniej taki ma plan Kancelaria Prezydenta. Nawrocka jest funkcjonariuszką Krajowej Administracji Skarbowej i miłośniczką tańca. W kampanii wspięła się na Giewont z biało-czerwoną flagą. Teraz przed nią inne szczyty do zdobycia i nowy rozdział w życiu: w Warszawie i w asyście ochrony. Czym się zajmie Marta Nawrocka i kto jej w tym pomoże, pisze na polityka.pl Katarzyna Kaczorowska.

Czym zaskoczy Nawrocki Kim właściwie jest Karol Nawrocki i dlaczego PiS oraz sprzyjające mu media widzą w nim mesjasza prawicy – to niektóre wątki rozmowy Karoliny Lewickiej z redaktorem naczelnym POLITYKI Jerzym Baczyńskim i jego pierwszym zastępcą Mariuszem Janickim. Zastanawiamy się też nad tym, kiedy i jak zakończy się żałoba strony demokratycznej, poobijanej i rozgoryczonej. Wakacje mogą się przydać. Podkast „Temat tygodnia” służy przykładem – wracamy we wrześniu.

O rety, HoReCa! Miały być innowacje, a tu kawa i solarium? Awantura o wydatki z KPO, zwłaszcza w branży HoReCa (hotelarstwo, restauracje, catering), zelektryzowała sieć. Oburzają dotowane jachty i maszyny do kręcenia lodów. W naszym serwisie przyglądamy się sprawie w sposób niepopularny: na spokojnie. Hanna Cichy i Aleksander Kieroński (Polityka Insight) objaśniają, dlaczego oni wydatkami z KPO oburzeni nie są i co rząd może zrobić z tym rozlanym mlekiem.

Trump lubi złoto Prezydent USA otrzymał od szefa Apple dziwny prezent: szklany dysk na podstawce z 24-karatowego złota. W dysku wycięto logo z jabłkiem, wypalono nazwisko Trumpa, podpis Tima Cooka i napis „Made in USA, 2025”. „Cook nie pierwszy raz podlizuje się Trumpowi i nie pierwszy raz jest za to krytykowany. Warto jednak zrozumieć sens tej złotej szopki”, zachęca na polityka.pl Michał R. Wiśniewski. To nie jest zwykłe złoto, ale sztuka wyrafinowanej dyplomacji.

Biznes się kręci Jak robić (skądinąd złoty) interes na kółkach do rowerów, wiedzą Yasu Matsunaga i Rafał Hornberger, założyciele firmy Dandy Horse, goście podkastu „Rowery, nie bajki” Juliusza Ćwielucha. Marka jest już tak znana, że zaczęła być podrabiana. W dzisiejszych czasach to znak sukcesu. Samo koło, choć wymyślone tysiące lat temu, to w kolarstwie rocket science. Szprychy, zapadki, bębenki, ratchety – kręci się od tego w głowie. A naszych rozmówców to kręci.