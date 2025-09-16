Przejdź do treści
16 września 2025
O Polityce

To jeszcze nie koniec

Putin rządzący wiecznie. Putin rządzący wiecznie. Shutterstock
24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Putin na wieczność?

Czy Władimir Putin tak naprawdę jest wampirem? To wbrew pozorom poważne pytanie. O długowieczności rosyjski dyktator rozmawiał niedawno z Xi Jinpingiem, nieświadom, że mikrofony to wyłapią. Łukasz Wójcik, szef działu zagranicznego POLITYKI, w swoim autorskim podkaście „Portret polityka” wyjaśnia, dlaczego Putin chciałby żyć i rządzić wiecznie, jak zamierza to osiągnąć i co to oznacza dla reszty świata, który życzy mu otwarcie czegoś zgoła przeciwnego.

Telewizja Republika w Ameryce.youtube.com/telewizja_republikaTelewizja Republika w Ameryce.

Republika w Ameryce

Telewizji Republika zamarzył się własny szczyt w USA. Na konferencję pod hasłem „Polish-American Strategic Industries Summit” stacja zaprosiła śmietankę MAGA, całość trwała osiem godzin i była transmitowana online. Michał Danielewski obejrzał, żebyście wy nie musieli, streszczamy na polityka.pl. Szybkie wnioski? Polska jest prymusem, a Karol Nawrocki, prezydent, bokser i historyk w jednej osobie, broni jej mężnie. Zagraża nam rzecz jasna głównie Zachód.

Charli KirkThomas Machowicz/Reuters/ForumCharli Kirk

Skąd się wziął kult Kirka

Skrajna prawica opłakuje Charliego Kirka. Ten słynny amerykański influencer powielał propagandę Kremla, bronił dostępu do broni palnej i układał czarne listy osób, które były potem nękane. Polski Sejm uczcił pamięć Kirka minutą ciszy. Tak rodzi się mit, który może się okazać groźny. „Żeby zrozumieć amok, w jaki wpadła polska prawica po zamachu na Charliego Kirka, trzeba zrozumieć kulturę, której był częścią”, pisze Michał R. Wiśniewski.

serial „Rodzinka.pl”TVPserial „Rodzinka.pl”

Polska rodzinka wraca smutniejsza

Internet spiera się o serial „Rodzinka.pl”, który wrócił po latach na ekrany. Bohaterowie dojrzeli, zgnuśnieli, posmutnieli. Według części widzów wreszcie jest prawdziwie. Inni sądzą odwrotnie: to jakaś „patologia”, a nie przykładna polska rodzina. Ale serial „Rodzinka.pl” nigdy nie słynął z subtelności – przypomina Aneta Kyzioł. Dlatego za rządów PiS w TVP został skasowany. Tyle dobrego, że dziś o jego losach zdecydują raczej widzowie – pilotami.

Papugi jak ludzie.ShutterstockPapugi jak ludzie.

Papuguj!

Marcin Rotkiewicz donosi, że nie psy, nie małpy i nie delfiny, tylko papugi uczą się jak ludzie – przez podglądanie. Do tej pory sądzono, że to wyłączna domena człowieka, fundament powstawania naszej kultury. Naukowcy pierwszy raz dowiedli, że jednak nie. W eksperymencie wzięły udział ary szafirowe, bo funkcjonują w złożonych strukturach społecznych. Najciekawsze okazało się ćwiczenie obrotów – ale o tym więcej na polityka.pl.

