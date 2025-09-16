To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Putin na wieczność? Czy Władimir Putin tak naprawdę jest wampirem? To wbrew pozorom poważne pytanie. O długowieczności rosyjski dyktator rozmawiał niedawno z Xi Jinpingiem, nieświadom, że mikrofony to wyłapią. Łukasz Wójcik, szef działu zagranicznego POLITYKI, w swoim autorskim podkaście „Portret polityka” wyjaśnia, dlaczego Putin chciałby żyć i rządzić wiecznie, jak zamierza to osiągnąć i co to oznacza dla reszty świata, który życzy mu otwarcie czegoś zgoła przeciwnego.

Republika w Ameryce Telewizji Republika zamarzył się własny szczyt w USA. Na konferencję pod hasłem „Polish-American Strategic Industries Summit” stacja zaprosiła śmietankę MAGA, całość trwała osiem godzin i była transmitowana online. Michał Danielewski obejrzał, żebyście wy nie musieli, streszczamy na polityka.pl. Szybkie wnioski? Polska jest prymusem, a Karol Nawrocki, prezydent, bokser i historyk w jednej osobie, broni jej mężnie. Zagraża nam rzecz jasna głównie Zachód.

Skąd się wziął kult Kirka Skrajna prawica opłakuje Charliego Kirka. Ten słynny amerykański influencer powielał propagandę Kremla, bronił dostępu do broni palnej i układał czarne listy osób, które były potem nękane. Polski Sejm uczcił pamięć Kirka minutą ciszy. Tak rodzi się mit, który może się okazać groźny. „Żeby zrozumieć amok, w jaki wpadła polska prawica po zamachu na Charliego Kirka, trzeba zrozumieć kulturę, której był częścią”, pisze Michał R. Wiśniewski.

Polska rodzinka wraca smutniejsza Internet spiera się o serial „Rodzinka.pl”, który wrócił po latach na ekrany. Bohaterowie dojrzeli, zgnuśnieli, posmutnieli. Według części widzów wreszcie jest prawdziwie. Inni sądzą odwrotnie: to jakaś „patologia”, a nie przykładna polska rodzina. Ale serial „Rodzinka.pl” nigdy nie słynął z subtelności – przypomina Aneta Kyzioł. Dlatego za rządów PiS w TVP został skasowany. Tyle dobrego, że dziś o jego losach zdecydują raczej widzowie – pilotami.

Papuguj! Marcin Rotkiewicz donosi, że nie psy, nie małpy i nie delfiny, tylko papugi uczą się jak ludzie – przez podglądanie. Do tej pory sądzono, że to wyłączna domena człowieka, fundament powstawania naszej kultury. Naukowcy pierwszy raz dowiedli, że jednak nie. W eksperymencie wzięły udział ary szafirowe, bo funkcjonują w złożonych strukturach społecznych. Najciekawsze okazało się ćwiczenie obrotów – ale o tym więcej na polityka.pl.