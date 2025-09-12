Przejdź do treści
Kraj

TV Republika bryluje w USA, zgubiła listek figowy. Manifest o Polsce na wojnie z zachodnią Europą

12 września 2025
Polish-American Strategic Industries Summit Polish-American Strategic Industries Summit Youtube
„Największe zagrożenie dla polskiej suwerenności nie płynie ze Wschodu, lecz z Brukseli, Davos, Paryża” – to jeden z wniosków formułowanych na konferencji, którą Republika zorganizowała w Waszyngtonie przy okazji wizyty Karola Nawrockiego. Prominentne postaci ruchu MAGA nauczały na niej, jak wygląda świat.
Polish-American Strategic Industries SummitYoutube Polish-American Strategic Industries Summit

Polska jako szaniec cywilizacji judeochrześcijańskiej. Młot na lewactwo i migrantów. Godny naśladowania przykład triumfu populistycznego nacjonalizmu. A także – last but not least – rumiany oraz zdrowy na ciele i umyśle okaz moralnej i politycznej tężyzny na tle zgniłej Unii Europejskiej.

Polska prymusem, Polska pupilem, Polska wzorem, Polska idealną syntezą, gdyż jej nowo wybrany lider Karol Nawrocki – bokser i historyk, wojownik i myśliciel – uosabia sobą wszystko, co najlepsze, w kontrze do ulegającej moralnej degradacji Europy.

Nic powyżej nie zostało zmyślone. To ekstrakt z komplementów, jakie spływały na nasz kraj w Waszyngtonie ze strony przedstawicieli prawicowych elit Ameryki. A wszystko dzięki Telewizji Republika, która za oceanem zorganizowała konferencję przy okazji spotkania Trump–Nawrocki. Piszemy „konferencja”, choć właściwszym określeniem oddającym rozmach organizatorów byłby „szczyt Sakiewicza”, bo impreza nosiła nazwę „Polish-American Strategic Industries Summit”.

Ale zostawmy na boku ironię, bo trzeba przyznać, że impreza była potwierdzeniem faktu, który możemy też obserwować w polskich rankingach oglądalności: Republika obrasta w siłę i znaczenie. Na imprezie telewizji, która jeszcze nieco ponad dwa lata temu stanowiła symbol zgrzebności, amatorszczyzny i nieudacznictwa, pojawiło się kilkanaścioro wpływowych gości, w tym:

  • reprezentantka firmy Westinghouse, która prawdopodobnie będzie odpowiedzialna za budowę w Polsce elektrowni atomowej
  • przedstawiciele konserwatywnej Heritage Foundation
  • rozpoznawalne figury trumpowego ruchu MAGA: Corey Lewandowski (bliski doradca Trumpa podczas pierwszej kampanii prezydenckiej, później odstawiony na boczny tor) i Steve Bannon (architekt pierwszej wygranej Trumpa i przez kilka miesięcy jego główny doradca w Białym Domu)
  • szef organizacji American Conservative Union organizującej wpływową konserwatywną konferencję CPAC Matthew Schlap (oskarżany notabene o molestowanie seksualne młodych mężczyzn) i jego żona Mercedes Schlapp, konserwatywna publicystka i doradczyni Trumpa podczas jego pierwszej kadencji.

Michał Danielewski

Michał Danielewski

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
