TV Republika bryluje w USA, zgubiła listek figowy. Manifest o Polsce na wojnie z zachodnią Europą
Polska jako szaniec cywilizacji judeochrześcijańskiej. Młot na lewactwo i migrantów. Godny naśladowania przykład triumfu populistycznego nacjonalizmu. A także – last but not least – rumiany oraz zdrowy na ciele i umyśle okaz moralnej i politycznej tężyzny na tle zgniłej Unii Europejskiej.
Polska prymusem, Polska pupilem, Polska wzorem, Polska idealną syntezą, gdyż jej nowo wybrany lider Karol Nawrocki – bokser i historyk, wojownik i myśliciel – uosabia sobą wszystko, co najlepsze, w kontrze do ulegającej moralnej degradacji Europy.
Nic powyżej nie zostało zmyślone. To ekstrakt z komplementów, jakie spływały na nasz kraj w Waszyngtonie ze strony przedstawicieli prawicowych elit Ameryki. A wszystko dzięki Telewizji Republika, która za oceanem zorganizowała konferencję przy okazji spotkania Trump–Nawrocki. Piszemy „konferencja”, choć właściwszym określeniem oddającym rozmach organizatorów byłby „szczyt Sakiewicza”, bo impreza nosiła nazwę „Polish-American Strategic Industries Summit”.
Ale zostawmy na boku ironię, bo trzeba przyznać, że impreza była potwierdzeniem faktu, który możemy też obserwować w polskich rankingach oglądalności: Republika obrasta w siłę i znaczenie. Na imprezie telewizji, która jeszcze nieco ponad dwa lata temu stanowiła symbol zgrzebności, amatorszczyzny i nieudacznictwa, pojawiło się kilkanaścioro wpływowych gości, w tym:
- reprezentantka firmy Westinghouse, która prawdopodobnie będzie odpowiedzialna za budowę w Polsce elektrowni atomowej
- przedstawiciele konserwatywnej Heritage Foundation
- rozpoznawalne figury trumpowego ruchu MAGA: Corey Lewandowski (bliski doradca Trumpa podczas pierwszej kampanii prezydenckiej, później odstawiony na boczny tor) i Steve Bannon (architekt pierwszej wygranej Trumpa i przez kilka miesięcy jego główny doradca w Białym Domu)
- szef organizacji American Conservative Union organizującej wpływową konserwatywną konferencję CPAC Matthew Schlap (oskarżany notabene o molestowanie seksualne młodych mężczyzn) i jego żona Mercedes Schlapp, konserwatywna publicystka i doradczyni Trumpa podczas jego pierwszej kadencji.