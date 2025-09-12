TV Republika bryluje w USA, zgubiła listek figowy. Manifest o Polsce na wojnie z zachodnią Europą

„Największe zagrożenie dla polskiej suwerenności nie płynie ze Wschodu, lecz z Brukseli, Davos, Paryża” – to jeden z wniosków formułowanych na konferencji, którą Republika zorganizowała w Waszyngtonie przy okazji wizyty Karola Nawrockiego. Prominentne postaci ruchu MAGA nauczały na niej, jak wygląda świat.

Polska jako szaniec cywilizacji judeochrześcijańskiej. Młot na lewactwo i migrantów. Godny naśladowania przykład triumfu populistycznego nacjonalizmu. A także – last but not least – rumiany oraz zdrowy na ciele i umyśle okaz moralnej i politycznej tężyzny na tle zgniłej Unii Europejskiej.

Polska prymusem, Polska pupilem, Polska wzorem, Polska idealną syntezą, gdyż jej nowo wybrany lider Karol Nawrocki – bokser i historyk, wojownik i myśliciel – uosabia sobą wszystko, co najlepsze, w kontrze do ulegającej moralnej degradacji Europy.

Nic powyżej nie zostało zmyślone. To ekstrakt z komplementów, jakie spływały na nasz kraj w Waszyngtonie ze strony przedstawicieli prawicowych elit Ameryki. A wszystko dzięki Telewizji Republika, która za oceanem zorganizowała konferencję przy okazji spotkania Trump–Nawrocki. Piszemy „konferencja”, choć właściwszym określeniem oddającym rozmach organizatorów byłby „szczyt Sakiewicza”, bo impreza nosiła nazwę „Polish-American Strategic Industries Summit”.

Ale zostawmy na boku ironię, bo trzeba przyznać, że impreza była potwierdzeniem faktu, który możemy też obserwować w polskich rankingach oglądalności: Republika obrasta w siłę i znaczenie. Na imprezie telewizji, która jeszcze nieco ponad dwa lata temu stanowiła symbol zgrzebności, amatorszczyzny i nieudacznictwa, pojawiło się kilkanaścioro wpływowych gości, w tym: