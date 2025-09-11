Czy Władimir Putin jest wampirem? Absurdalne pytanie, kluczowa odpowiedź

To dość absurdalne pytanie, ale odpowiedź na nie może nam wiele powiedzieć o rosyjskim reżimie, a nawet o nas samych.

Czy Władimir Putin jest wampirem? To dość absurdalne pytanie, ale odpowiedź na nie może nam wiele powiedzieć o rosyjskim reżimie, a nawet o nas samych. Pretekstem jest nagrana przypadkowo rozmowa między chińskim przywódcą Xi Jinpingiem i Putinem. Ewidentnie pobudzony Rosjanin roztacza wizje przedłużenia życia m.in. dzięki przeszczepom organów.

Od lat wiadomo, że Putin ma hopla na punkcie długowieczności. Według jednej z miejskich legend regularnie kąpie się we krwi jeleni syberyjskich, co według ludowych wierzeń zapewni mu długowieczność, a niektórzy jego „wyznawcy” odnajdują młodego Putina na zdjęciach sprzed ponad stu lat.

Czy Putin jest więc wampirem? W pewnym sensie, politycznie, tak. Jest przedłużeniem modelu sprawowania władzy, który odżywa w kolejnych władcach Kremla i którego kontynuację widać również w funkcjonowaniu wielu instytucji, przede wszystkim w radzieckiej, a później rosyjskiej dyplomacji. Ale ten polityczny wampiryzm jest też próbą odsunięcia w czasie momentu przekazania władzy, który w takich autorytarnych reżimach zawsze wywołuje chaos.

Ten rzeczony wampiryzm Putina jako metafora absolutnego zła jest też chętnie „projektowany” na rosyjskiego przywódcę przez jego zachodnich adwersarzy. To znany z poprzednich wojen mechanizm dehumanizacji przeciwnika. Taki odruch mieli Ukraińcy, którzy od początku wojny nazywali Rosjan „orkami” – m.in. z powodu ich barbarzyństwa. Przekłada się to w końcu na retorykę zachodnich przywódców, co pozwala utrzymać wysoki poziom mobilizacji społecznej. Ale czy nie utrudni zakończenia konfliktu, jeśli zakładamy, że nie chodzi w nim o bezwarunkową kapitulację Rosji? Wampira łatwiej zabić, ale czy można się z nim dogadać?

