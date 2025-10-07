To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Książę gier Książę koronny Mohammad bin Salman sprawił sobie prezent na 40. urodziny – za 55 mld dol. wykupił Electronic Arts, producenta gier „FIFA” i „The Sims”. To druga największa transakcja w branży, pierwsza z udziałem Arabii Saudyjskiej. W negocjacjach pomagał zięć Trumpa Jared Kushner, a nie przeszkodziły ciążące na księciu oskarżenia o zlecenie zabójstwa. W tle Saudi Aramco i geopolityka. Wszystkie niuanse opisał Mateusz Witczak. Adwokat Palestyny Z innej perspektywy przedstawia saudyjskiego księcia Łukasz Wójcik w swoim podkaście „Portret polityka”. Choć MBS – jak jest skrótowo określany – stwierdził, że „osobiście Palestyńczycy go w ogóle nie obchodzą”, to dziś jest największym adwokatem palestyńskiej sprawy. Dlaczego? I z jakimi kryzysami się mierzy? Autor POLITYKI odpowiada w kwadrans, który warto znaleźć, żeby się nieco dowiedzieć. Szczepionki są, ale…

Polacy już się tak nie boją covidu, ale jakaś ich część chciałaby się zaszczepić. Tylko nie może. Mimo że szczepionki są! Co w systemie szwankuje, jak groźny jest koronawirus i dlaczego resort zdrowia żadnych problemów nie widzi, sprawdziła i opisała Joanna Solska. Wnioski są niewesołe: „Najwyraźniej państwu ani samorządom lokalnym już nie zależy na propagowaniu szczepionek. Najbardziej aktywni są antyszczepionkowcy”.

Pociągiem z rowerem Wszystko, co chcecie wiedzieć o wożeniu rowerów pociągami, ale nie mieliście kogo zapytać – w najnowszym odcinku podkastu „Rowery, nie bajki” Juliusza Ćwielucha. W studiu na często niewygodne pytania odpowiadają rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz i Napoleon Bryl, fotograf, tu w roli zapalonego rowerzysty. Oba wynalazki – pociąg i rower – są w zbliżonym wieku (220 i 210 lat). Czy w końcu zaczną się lubić?

Seńor Masecki Marcin Masecki już nie zagra Chopina – o czym sam zapewnia w naszym kulturalnym podkaście. Z Bachem tym razem też nie było mu po drodze. Czołowy polski pianista i aranżer gra bolera. Przy tych rytmach dorastał… w Kolumbii. I w te rejony wkrótce się wybierze. A dlaczego zaczął również śpiewać, choć wcale się w tym pewnie nie czuje – opowiada Bartkowi Chacińskiemu. Rozmowa do przesłuchania (i obejrzenia) na YouTube.