To jeszcze nie koniec

7 października 2025
7 października 2025
Mohammad bin Salman Mohammad bin Salman Johanna Geron/AP / East News
Gra „FIFA”materiały prasowe EA Gra „FIFA”
Gra „The Sims”materiały prasowe EA Gra „The Sims”

Książę gier

Książę koronny Mohammad bin Salman sprawił sobie prezent na 40. urodziny – za 55 mld dol. wykupił Electronic Arts, producenta gier „FIFA” i „The Sims”. To druga największa transakcja w branży, pierwsza z udziałem Arabii Saudyjskiej. W negocjacjach pomagał zięć Trumpa Jared Kushner, a nie przeszkodziły ciążące na księciu oskarżenia o zlecenie zabójstwa. W tle Saudi Aramco i geopolityka. Wszystkie niuanse opisał Mateusz Witczak.

Adwokat Palestyny

Z innej perspektywy przedstawia saudyjskiego księcia Łukasz Wójcik w swoim podkaście „Portret polityka”. Choć MBS – jak jest skrótowo określany – stwierdził, że „osobiście Palestyńczycy go w ogóle nie obchodzą”, to dziś jest największym adwokatem palestyńskiej sprawy. Dlaczego? I z jakimi kryzysami się mierzy? Autor POLITYKI odpowiada w kwadrans, który warto znaleźć, żeby się nieco dowiedzieć.

Szczepionki są, ale…

O szczepionkach na covid.ShutterstockO szczepionkach na covid.

Polacy już się tak nie boją covidu, ale jakaś ich część chciałaby się zaszczepić. Tylko nie może. Mimo że szczepionki są! Co w systemie szwankuje, jak groźny jest koronawirus i dlaczego resort zdrowia żadnych problemów nie widzi, sprawdziła i opisała Joanna Solska. Wnioski są niewesołe: „Najwyraźniej państwu ani samorządom lokalnym już nie zależy na propagowaniu szczepionek. Najbardziej aktywni są antyszczepionkowcy”.

Rowery w pociagach.Leszek Zych/PolitykaRowery w pociagach.

Pociągiem z rowerem

Wszystko, co chcecie wiedzieć o wożeniu rowerów pociągami, ale nie mieliście kogo zapytać – w najnowszym odcinku podkastu „Rowery, nie bajki” Juliusza Ćwielucha. W studiu na często niewygodne pytania odpowiadają rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz i Napoleon Bryl, fotograf, tu w roli zapalonego rowerzysty. Oba wynalazki – pociąg i rower – są w zbliżonym wieku (220 i 210 lat). Czy w końcu zaczną się lubić?

Marcin MaseckiLeszek Zych/PolitykaMarcin Masecki

Seńor Masecki

Marcin Masecki już nie zagra Chopina – o czym sam zapewnia w naszym kulturalnym podkaście. Z Bachem tym razem też nie było mu po drodze. Czołowy polski pianista i aranżer gra bolera. Przy tych rytmach dorastał… w Kolumbii. I w te rejony wkrótce się wybierze. A dlaczego zaczął również śpiewać, choć wcale się w tym pewnie nie czuje – opowiada Bartkowi Chacińskiemu. Rozmowa do przesłuchania (i obejrzenia) na YouTube.

