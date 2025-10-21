To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Co wiemy o odnalezionej Mirelli? Śląskiem – i całym krajem – wstrząsnęła historia Mirelli ze Świętochłowic, która miała 15 lat, gdy słuch o niej zaginął. Nie wróciła już do szkoły, zapadła się pod ziemię. Sąsiedzi ocknęli się niedawno, bo usłyszeli dziwne hałasy. Z mieszkania 82-latków wyłoniła się 42-letnia kobieta: Mirella, która wszystkie te lata spędziła zamknięta w domu. Na własne życzenie czy zmuszona przez rodziców? Co w tej sprawie wiadomo, a co pozostaje zagadką, opisuje na polityka.pl Jan Dziadul.

Fobia prezesa Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii Jarosława Kaczyńskiego? M.in. o to Marcin Zaremba pyta prof. Antoniego Dudka w podkaście historycznym POLITYKI. Dla prezesa PiS to element politycznej gry, ale szukamy jej praprzyczyn. Prof. Dudek sugeruje, że ślad na Kaczyńskim odcisnęła zwłaszcza jedna podróż do Niemiec w 1991 r. A nie podróżował i nie podróżuje często. Co się wtedy wydarzyło i jaką rolę odgrywa dziś – o tym w naszej obszernej rozmowie.

Jak dobrze pisać i jak nie zgnuśnieć Żeby lepiej pisać, czasem trzeba czytać na głos – twierdzi pisarz i reporter Mariusz Szczygieł, gość podkastu Justyny Sobolewskiej. Mówimy też o literaturze naszego regionu, nobliście László Krasznahorkaim i Josefie Škvoreckým, o melancholii i smutku, o spotkaniach z Hanną Krall i poezji. A wreszcie o starości. Zastanawiamy się, jak mimo upływu lat zachować ciekawość i nie zgnuśnieć. Rozmowa jest dostępna na naszym YouTube.

Świntuszenie z ChatGPT „Mało która branża nadążała za postępem równie szybko co szeroko pojęty przemysł rozrywki dla dorosłych”, pisze w serwisie POLITYKI Michał R. Wiśniewski. Był więc druk, była fotografia i telewizja, pora na branżę AI. ChatGPT ma się stać „mniej restrykcyjny”, a „dorosłych traktować jak dorosłych”. Musi, bo konkurencja, z Grokiem Elona Muska na czele, już dawno poluzowała reguły. Historia zatacza koło – wielkie wynalazki na końcu służą marnej pornografii.

Z kaskiem czy bez? W nowym odcinku serii „Rowery, nie bajki” robimy coś, czego Państwu nie polecamy. Ale to już trzeba zobaczyć. Gościem Juliusza Ćwielucha jest dr Łukasz Rákász, ordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala Dziecięcego w Warszawie. Opowiada o kulisach swojej pracy i dzieciach, które musi ratować, bo jeżdżą na rowerze bez kasków. Polskie prawo ma to wkrótce zmienić. A dlaczego w Holandii kaski nie są tak potrzebne jak u nas? To też wyjaśniamy.