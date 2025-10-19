Przejdź do treści
Michał R. Wiśniewski
Michał R. Wiśniewski
19 października 2025
Kultura

Świntuszenie z ChatGPT. Warto dla tego spalać planetę?

19 października 2025
Sam Altman zapowiedział, że do grona dostawców AI oferujących świntuszenie wkrótce ma dołączyć OpenAI. Jedną z przyczyn może być dysząca w kark konkurencja.

„Seks przez telefax”, żartował sobie kiedyś kabaret Otto. Mało która branża nadążała za postępem równie szybko co szeroko pojęty przemysł rozrywki dla dorosłych. Druk, fotografia, grafika komputerowa – jeden z pierwszych obrazków stworzonych na komputerze przedstawiał nagą kobietę. Wektorowa wersja pin-upu George’a Petty’ego została zaprogramowana w połowie lat 50. przez kogoś z IBM jako element aplikacji diagnostycznej systemu SAGE, strzegącego USA przed radzieckim atakiem jądrowym.

Internet zaś – jak w piosence z musicalu „Avenue Q”, parodii mupetów – jest wręcz stworzony dla pornografii; zarówno ten dawny, gdzie powolutku ściągały się obrazki przedstawiające modelki ze ściągniętymi gaciami, jak i ten współczesny, pozwalający na streamowanie nieprzystojności szerokim pasmem w wysokiej rozdzielczości. Nic dziwnego, że w procesji symulakrów po TV Sat, VHS, DVD, VR przyszedł czas na sztuczną inteligencję. Do grona dostawców AI oferujących świntuszenie wkrótce ma dołączyć OpenAI.

Czat dla dorosłych?

W poście na platformie X prezes OpenAI Sam Altman ogłosił, że ChatGPT stanie się mniej restrykcyjny. Owe ograniczenia miały brać się z troski o zagrożenia dla zdrowia psychicznego użytkowników, nawet kosztem użyteczności i przyjemności z korzystania z narzędzia.

Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
