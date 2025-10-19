Świntuszenie z ChatGPT. Warto dla tego spalać planetę?
„Seks przez telefax”, żartował sobie kiedyś kabaret Otto. Mało która branża nadążała za postępem równie szybko co szeroko pojęty przemysł rozrywki dla dorosłych. Druk, fotografia, grafika komputerowa – jeden z pierwszych obrazków stworzonych na komputerze przedstawiał nagą kobietę. Wektorowa wersja pin-upu George’a Petty’ego została zaprogramowana w połowie lat 50. przez kogoś z IBM jako element aplikacji diagnostycznej systemu SAGE, strzegącego USA przed radzieckim atakiem jądrowym.
Internet zaś – jak w piosence z musicalu „Avenue Q”, parodii mupetów – jest wręcz stworzony dla pornografii; zarówno ten dawny, gdzie powolutku ściągały się obrazki przedstawiające modelki ze ściągniętymi gaciami, jak i ten współczesny, pozwalający na streamowanie nieprzystojności szerokim pasmem w wysokiej rozdzielczości. Nic dziwnego, że w procesji symulakrów po TV Sat, VHS, DVD, VR przyszedł czas na sztuczną inteligencję. Do grona dostawców AI oferujących świntuszenie wkrótce ma dołączyć OpenAI.
Czat dla dorosłych?
W poście na platformie X prezes OpenAI Sam Altman ogłosił, że ChatGPT stanie się mniej restrykcyjny. Owe ograniczenia miały brać się z troski o zagrożenia dla zdrowia psychicznego użytkowników, nawet kosztem użyteczności i przyjemności z korzystania z narzędzia.