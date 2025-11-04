To jeszcze nie koniec

W tył zwrot Rumuni jako pierwsi odczuli strategiczny zwrot Ameryki – kontyngent w bazie Mihail Kogalniceanu, jednej z kluczowych na wschodniej rubieży NATO, uszczupli się o ok. 700 osób. Donald Trump zapewniał, że Polski ten los nie spotka, ale powodów do radości czy ulgi nie ma. „Najbardziej niepokoi fakt, że uszczerbek zachodnich sił dotyka wschodniej flanki i tego, że nie wiadomo, jak zostanie wypełniony”, pisze na polityka.pl Marek Świerczyński. A ciąg dalszy może nastąpić.

Wycieczek nie będzie? „Wygląda na to, że mieliśmy w Polsce kolejny strajk nauczycieli. Tym razem bez megafonów, transparentów i marszów” – pisze w naszym serwisie Iga Kazimierczyk, pedagożka, nauczycielka i działaczka edukacyjna. Najnowsza afera dotyczy wycieczek. Za aktywności poza klasą nauczycielom się nie płaci, a po korektach MEN system znów jest dziurawy. Premier Tusk obiecał poprawę, ale czara goryczy się przelała, a nastroje w szkole znów siadły.

Patrzmy na ten kraj Javier Milei odbudował Argentynę w dwa lata i znów sięgnął po władzę – to kolejny bohater podkastu „Portret polityka” Łukasza Wójcika. Okazuje się, że nawet w kraju na skraju bankructwa społeczeństwo potrafi wybrać ból reform zamiast iluzji. Na czym polegał radykalny eksperyment Mileia i dlaczego Argentyna jest dziś laboratorium przemian dla całego Zachodu – o tym autor POLITYKI opowiada w 10 minut, które warto na nasz program wygospodarować. Może zwłaszcza ludzie władzy powinni je znaleźć.

Kasia czyta W podkaście „Polityka o książkach” gościmy tym razem Katarzynę Kasię, filozofkę, wykładowczynię, publicystkę. Co czyta, dlaczego warto dziś zajrzeć do Marka Aureliusza, co o nas mówią ulubione książki z dzieciństwa i dlaczego to podkastowe spotkanie tak naszą rozmówczynię zestresowało (Justynę Sobolewską, która je prowadzi, też!) – o tym wszystkim w najnowszym odcinku. Do zobaczenia na YouTube.

Zimno u Wazów Zamek na Wawelu, siedziba królów, trzeszczał od przeciągów. Polscy władcy wcale nie lubili w nim przebywać. Jak wyglądała ich codzienność? Jak się czuli poddani? Objaśnia Kamil Janicki, historyk i pisarz, znawca nie tylko średniowiecza. W XIX w. słynny wawelski zamek stał się „religijnym sercem kraju”. Jak do tego doszło i dlaczego Kościół miał tyle do powiedzenia – o tym w historycznym podkaście POLITYKI. O smoku też mówimy.