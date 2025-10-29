Przejdź do treści
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Świat

W tył zwrot! USA zaczynają wycofywać część wojsk z Europy. Najpierw Rumunia. Co z Polską?

29 października 2025
Sekretarz wojny Pete Hegseth spełnia każde życzenie prezydenta Trumpa, a może nawet je wyprzedza – stąd obronny „overkill”. Sekretarz wojny Pete Hegseth spełnia każde życzenie prezydenta Trumpa, a może nawet je wyprzedza – stąd obronny „overkill”. Navy Petty Officer 2nd Class Aiko Bongolan, DOW / mat. pr.
Rumuni jako pierwsi odczuli strategiczny zwrot Ameryki, ale jeśli wierzyć Donaldowi Trumpowi, w Polsce nic się nie zmieni. Tylko że amerykański odwrót z Europy może dopiero się zaczynać.

Amerykański kontyngent w bazie Mihail Kogalniceanu, jednej z największych instalacji wojskowych na wschodniej flance NATO, zostanie zredukowany o ok. 700 osób, czyli mniej więcej wielkość batalionu – przekazał rumuński MON w reakcji na pojawiające się od wtorku nieoficjalne doniesienia z Waszyngtonu. Co ciekawe, w Europie pierwszy napisał o tym ukraiński portal Kyiv Post, powołując się na swoich informatorów z Pentagonu.

Dzisiaj rząd rumuński potwierdził, że Amerykanie rzeczywiście zamierzają wycofać część swoich wojsk, ale uspokajał, że po pierwsze o wszystkim wiedział, a po drugie we wspomnianej bazie i tak pozostanie tysiąc żołnierzy U.S. Army. Trzon amerykańskich sił stacjonujących tam od wiosny wystawia 101. Dywizja Powietrznodesantowa, która wysłała nad Morze Czarne komponent swojego dwubrygadowego zespołu bojowego z Fort Campbell.

Cała brygada wyruszyła w marcu w różne miejsca Europy – oficjalny komunikat mówił, że do Niemiec, Polski i Rumunii. Takie rotacje trwają dziewięć miesięcy, więc ta obecnie trwająca zapewne zostanie dokończona – chyba że Pentagon na użytek widowni amerykańskiej będzie chciał pokazać, jak żołnierze wsiadają do samolotów zaraz po ogłoszeniu decyzji. Prawdopodobnie więc do końca roku wyjedzie batalion z Rumunii i może cała brygada z Europy. Nic nie wiadomo, przynajmniej na razie, by cokolwiek groziło amerykańskiej obsadzie bazy antyrakietowej NATO w Deveselu, lotnikom w Campia Turzii czy obecnym w Konstancy wysłannikom U.S. Navy, sił specjalnych i innych rodzajów wojska.

Sprawa nabrała jednak politycznego wymiaru, a minister obrony Ionut Mosteanu zdecydował się zabrać głos na konferencji prasowej przed południem. W Rumunii to bez wątpienia niewesoła wiadomość dnia, za kilka godzin może stać się taką też u nas.

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
