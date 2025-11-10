To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

„Heweliusz” naprawdę O tym podkaście nasi widzowie piszą, że jest lepszy niż sam serial Netflixa. Wierzymy! W „Polityce o historii” Roman Czejarek, gość Marcina Zaremby, wyjaśnia, jak doszło do katastrofy „Heweliusza”. Dlaczego Brytyjczycy przewidzieli sztorm, a rodzime służby meteorologiczne nie poinformowały, że nadciąga? I dlaczego Polacy spóźnili się z reakcją? Przerażający, ale pasjonujący odcinek do wysłuchania i obejrzenia na YouTube.

„Heweliusz” na ekranie O serialowym „Heweliuszu” rozmawiamy z kolei w naszym kulturalnym podkaście. Scenarzysta Kasper Bajon ujawnia kulisy produkcji, która ma hollywoodzki rozmach, choć polskim „Titanikiem” nie jest i nie miała być. Dla twórcy to też historia o transformacji, przeklętej polskiej nieodpowiedzialności i o poszukiwaniu kozła ofiarnego. Rozmowę prowadzi Janusz Wróblewski.

Co zmieni Mamdani Zohran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. Czyli zadowolona powinna być Partia Demokratyczna, która go wystawiła, a Donald Trump wręcz przeciwnie? To nie takie proste. Sam Trump mówi o nim pobłażliwie: „mój mały komunista”. I może go przewrotnie wykorzystać. O tych niuansach opowiada w swoim podkaście Łukasz Wójcik.

Co się klika, czyli internet zmienia politykę W „Polskim demo”, wspólnym projekcie POLITYKI i Fundacji Batorego, gościmy Michała Fedorowicza, szefa Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Czy dziś prawdziwe jest tylko to, co wskaże algorytm i ma największe zasięgi? W rozmowie analizujemy najnowsze wydarzenia: afery wokół Bogdana Rymanowskiego, immunitetu Zbigniewa Ziobry, działki CPK. Wnioski? Groźne.

In vitro: sukces, ale… Teraz dopiero widać, jak duże było w Polsce zapotrzebowanie na in vitro. Od momentu uruchomienia programu, na który przewidziano 500 mln zł do 2028 r., urodziło się już ponad 6 tys. dzieci i zakwalifikowano do niego 39 tys. par. Problem w tym, że pieniądze właśnie zaczynają się kończyć. „Osiem lat głodu podczas rządów PiS stworzyło zapotrzebowanie, które przekroczyło wszelkie, nawet te półmiliardowe oczekiwania”, pisze na polityka.pl Paweł Walewski.