Paweł Walewski
8 listopada 2025
Społeczeństwo

Refundacja in vitro: jak program pada ofiarą własnego sukcesu. To ważny sygnał dla rządu

Ośrodek wspomaganej prokreacji Ośrodek wspomaganej prokreacji Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl
Program in vitro miał być symbolem normalności, ale pozostaje symbolem wyjątkowości. Zarezerwowanej dla tych, którzy zdążyli się zakwalifikować, zanim fundusze zostaną skonsumowane przez niezaspokojony popyt.

W Polsce, kraju, gdzie biologia bywa nieustannie uwikłana w politykę, a statystyka urodzeń osiągnęła status narodowej obsesji, pewien rządowy program medyczny odniósł spektakularny sukces i zaczął zagrażać własnemu istnieniu. Mowa o finansowaniu in vitro z budżetu państwa – przedsięwzięciu, które miało być chłodnym aktem racjonalnej polityki zdrowotnej, a przerodziło się w gorączkowy pościg za utraconym czasem.

Powrót do państwowej refundacji zapłodnienia pozaustrojowego, zainicjowany w 2024 r., był czymś więcej niż tylko zmianą w tabeli wydatków. Po ośmiu latach ideologicznego wstrzymania oddechu, gdy procedurę uznawaną za czołowe osiągnięcie medycyny reprodukcyjnej potraktowano w Warszawie jak moralny afront dla „sumień podatników” (w zamian proponując bezskuteczną kurację wiary i kalendarza, zwaną naprotechnologią), zapora w końcu puściła.

„Czy decydenci pochylający się nad obywatelskim projektem finansowania leczenia niepłodności z budżetu państwa zdadzą egzamin z empatii, a kwestie dotyczące osobistego wyboru oraz naturalnego prawa do posiadania dzieci będą potrafili oddzielić od polityki?” – pytaliśmy w połowie 2023 r., w trakcie prac legislacyjnych nad przywracaniem finansowania metodzie in vitro. Przeczuwaliśmy, że wypychanie jej na margines współczesnej medycyny (bo zdaniem krytyków nie jest leczeniem) – mimo że w rzeczywistości jest czymś więcej niż medycyną – nic dobrego nie przyniesie.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Wydziału Dziennikarstwa UW. Od 1996 r. na stałe w tygodniku „Polityka”, gdzie zajmuje się tematyką zdrowotną i społeczną, ale jest również dziennikarzem naukowym, popularyzującym osiągnięcia polskiej i zagranicznej medycyny. Poza „Polityką” publikuje m.in. w miesięczniku „Wiedza i Życie”, portalu „Cancerworld”, magazynie Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls”. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród prasowych, m.in. Grand Press, The Best European Cancer Reporter Award, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Niemieckich Dziennikarzy Medycznych. Za swoją działalność promującą edukację zdrowotną otrzymał tytuł Dziennikarza Medycznego Roku 2021, Rzecznika Chorych na Raka i nagrodę Czerwonej Kokardki przyznawaną przez środowiska osób żyjących z HIV/AIDS oraz „Złote Pióro Farmacji”.
