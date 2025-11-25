To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Wojna już trwa

Jak działają rosyjskie służby, na ile szkodzimy sami sobie i jak daleko posunie się Putin – wyjaśnia dr Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekspertka ds. bezpieczeństwa, którą gościmy w podkaście „Polskie demo” POLITYKI i Fundacji im. Batorego. W rozmowie nawiązujemy do ostatnich aktów dywersji na polskiej kolei. Mamy złą wiadomość: już toczymy wojnę z Rosją, ale nie zbrojną, tylko kognitywną.

Na tropie toksyka

W podkaście psychologicznym POLITYKI modne słowo: toksyk. I znana rozmówczyni: Katarzyna Miller, psychoterapeutka, psycholożka i filozofka. W rozmowie z Joanną Cieśla ekspertka wyjaśnia, jak rozpoznać toksyka, również w sobie, i co robić, jeśli toksyczny jest nasz partner, przyjaciel albo szef. Tu mamy dobrą wiadomość: nie jesteśmy bezradni. Na początek powinniśmy wsłuchać się w siebie. I nie zaszkodzi wsłuchać się w nasz podkast.