To jeszcze nie koniec
Wojna już trwa
Jak działają rosyjskie służby, na ile szkodzimy sami sobie i jak daleko posunie się Putin – wyjaśnia dr Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekspertka ds. bezpieczeństwa, którą gościmy w podkaście „Polskie demo” POLITYKI i Fundacji im. Batorego. W rozmowie nawiązujemy do ostatnich aktów dywersji na polskiej kolei. Mamy złą wiadomość: już toczymy wojnę z Rosją, ale nie zbrojną, tylko kognitywną.
Na tropie toksyka
W podkaście psychologicznym POLITYKI modne słowo: toksyk. I znana rozmówczyni: Katarzyna Miller, psychoterapeutka, psycholożka i filozofka. W rozmowie z Joanną Cieśla ekspertka wyjaśnia, jak rozpoznać toksyka, również w sobie, i co robić, jeśli toksyczny jest nasz partner, przyjaciel albo szef. Tu mamy dobrą wiadomość: nie jesteśmy bezradni. Na początek powinniśmy wsłuchać się w siebie. I nie zaszkodzi wsłuchać się w nasz podkast.
Trump ma rywalkę
Kongresmenka Marjorie Taylor Greene zawsze była wierna Trumpowi i mówiła głośno to, co nawet on przemilczał, żeby nie narażać się opinii publicznej. Te czasy się skończyły. To Taylor Greene domaga się teraz głośno ujawnienia akt Jeffreya Epsteina, które mogą Trumpowi zaszkodzić. Czy w przyszłości zawalczy o najwyższy urząd w Ameryce? Kontrowersyjna kongreswoman jest bohaterką najnowszego odcinka „Portretu polityka” Łukasza Wójcika.
Dlaczego AI kłamie?
„Rozwiązanie problemu tzw. halucynacji jest w zasięgu ręki. Kłopot w tym, że może stać w sprzeczności z modelem biznesowym największych graczy z branży AI”, pisze na polityka.pl Marcin Rotkiewicz i wyjaśnia, dlaczego AI woli zmyślać, niż przyznać, że czegoś nie wie. Dobrze się tu sprawdza analogia ze studentami: na testach też wolą zgadywać, niż nie udzielić żadnej odpowiedzi. AI uczy się szybciej, ale jeszcze długo będzie fantazjować.
