Sabotaż na kolei i co dalej? Pora się obudzić. Putin ma plan obliczony na dekady

Mamy dwie złe wiadomości: jesteśmy w stanie wojny, lecz nie zbrojnej, a kognitywnej. Dr Agnieszka Bryc tłumaczy, jak działają służby Rosji, na ile szkodzimy sami sobie i jak daleko posunie się Putin.

Politykom trudno przyznać lub uznać ten stan rzeczy z wielu powodów. Po pierwsze, wojnę da się wypowiedzieć tylko raz, a otwarte nazwanie spraw może doprowadzić do eskalacji. Putinowska Rosja ucieka się do sabotażu, dywersji, quasi-terroryzmu, hakerstwa i trollingu w sieci. Do konfrontacji zbrojnej trochę jeszcze brakuje, ale – zwłaszcza po doniesieniach o sabotażu na kolei i wysadzeniu torów – wydaje się, że coraz mniej.

Co to znaczy, że jesteśmy w stanie wojny kognitywnej? Skąd tak śmiała teza? To opinia gościni „Polskiego demo” dr Agnieszki Bryc, politolożki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekspertki z zakresu bezpieczeństwa, Rosji i Izraela. Jej zdaniem działania Władimira Putina należy postrzegać szerzej, w perspektywie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Opierając się na konkretnych przemówieniach i działaniach cara Rosji, ekspertka wskazuje na stopniową eskalację metod, które w przestrzeni publicznej nazywane są „wojną hybrydową”. Od wspierania polaryzacji, przez sianie poczucia zagrożenia, aż po otwarte akty agresji.

Kognitywistyka to dziedzina nauk badająca procesy umysłowe. W wydaniu Rosji opiera się na wpływaniu na nasz język, narzucaniu narracji i tematów (antyukraińskość), zniekształcaniu informacji (fake newsy i dezinformacja), a czasami wręcz zamazywaniu komunikatów, by zasiać zamęt i strach. Po to podejmuje szerokie i skoordynowane działania w oparciu o służby, farmy trolli, pożytecznych idiotów i... nas samych.

