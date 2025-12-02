To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Polacy w gotowości Wojsko znów otworzyło się na cywilów – i rozpoczęło cykl dobrowolnych szkoleń obronnych pod hasłem „wGotowości”. Chętnych nie brakuje, do pilotażu zgłosiło się 18 tys. Polek i Polaków. Był wśród nich Marek Świerczyński, ekspert ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, który na polityka.pl relacjonuje, czego się w kilka godzin nauczył i co zobaczył. „Pierwsza i najważniejsza obserwacja: wśród setek ludzi zapełniających plac do ćwiczeń młodzieży prawie nie ma”.

Korwin halucynuje Ta sprawa przeszła bez echa. We wrześniu, jak pamiętamy, polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. 83-letni Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że przywędrowały do nas z Ukrainy, i złożył zawiadomienie do prokuratury na ministra Radosława Sikorskiego, który w porozumieniu z Kijowem rzekomo wszczyna wojnę z Rosją. Skąd ma te informacje? Chatbot mu przekazał. Kulisy sprawy opisuje na polityka.pl Juliusz Ćwieluch.

TSUE wyrokuje Unijny trybunał wydał wyrok w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. Czy Polska uzna zatem związki LGBT? Jaki to będzie miało wpływ na projekt ustawy dotyczący statusu „osoby najbliższej”? O to w „Polskim demo”, podkaście POLITYKI i Fundacji im. Batorego, pytamy posłankę KO Dorotę Łobodę. Ale też o to, jak się debiutuje w polskim Sejmie i dzieli poselskie ławy z Romanem Giertychem i innymi weteranami.

Czarna śmierć, czyli blisko katastrofy Kto w 1963 r. przywiózł ospę prawdziwą do Polski? I dlaczego zagraniczna podróż pacjenta 0 była tajemnicą służb? O „czarnej śmierci” Marcin Zaremba rozmawia w podkaście historycznym POLITYKI z Agnieszką Nowakowską-Twardowską, dziennikarką i wykładowczynią. Wyjaśniamy, jak Wrocław zamienił się w twierdzę i jak wyglądał ten zapomniany dziś lockdown. Gdyby nie szczepienia, skończyłoby się katastrofą. A organizował je wtedy… ZSRR.

Rok na scenie i na ekranie W specjalnym wydaniu naszego kulturalnego podkastu podsumowujemy pierwsze nominacje do Paszportów POLITYKI, a przy okazji czynimy przymiarki do podsumowania roku w polskiej kulturze, głównie na ekranie i scenie. Twórców najbardziej interesuje dziś rodzina. Widzów, jak się okazuje, również. Dlaczego festiwal w Gdyni zlekceważył filmy, na które dziś ściągają do kin miliony? O tym też rozmawiamy – w rodzinnym gronie działu kultury.