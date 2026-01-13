To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Co by zrobił GROM Klinicznie przeprowadzona przez USA operacja pojmania prezydenta Wenezueli przejdzie do historii akcji służb specjalnych. Jak ją ocenia były operator Jednostki Wojskowej GROM, od lat zajmujący się szkoleniami, również w Ameryce Łacińskiej? Przemyśleniami podzielił się z POLITYKĄ porucznik rezerwy Mariusz Urbaniak, który bywał w Caracas. „Jednostka GROM byłaby w stanie wykonać podobną operację właściwie w każdym rejonie świata”, zapewnia w rozmowie z Markiem Świerczyńskim.

Imperia rozkładają mapy Czy atak USA na Wenezuelę ośmieli Chiny do działań na Tajwanie? Roli i planom Chin poświęcamy najnowszy odcinek „Polskiego demo”, podkastu POLITYKI i Fundacji Batorego. Naszym gościem jest Jakub Jakóbowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, znawca Państwa Środka. „W Chinach pojawiła się nadzieja, że z Ameryką można się spotkać, pochylić nad mapą i podzielić”, twierdzi nasz ekspert. Co gorsza, takie spotkanie nad mapą z udziałem Chin i Rosji zapewne dawno się odbyło.

Krzyż do kosza? Polską wstrząsnęła afera z Kielna (woj. pomorskie) – anglistka w jednej ze szkół rzekomo wyrzuciła krzyż do kosza na oczach uczniów. Pod placówką odbył się protest, episkopat domagał się reakcji rządu. Sprawę komentuje Dariusz Chętkowski, polonista, bloger POLITYKI. Dziś już wiadomo, że krzyż był zabawkowy. „To rzekomo haniebne zachowanie, a być może tylko potknięcie pedagogiczne, okazało się wodą na młyn dla religiantów”, pisze Chętkowski i apeluje, by nie wylewać dziecka z kąpielą.

Bardzo znany głos W pierwszym tegorocznym odcinku „Polityki o książkach”, autorskiego podkastu Justyny Sobolewskiej, gość specjalny: Filip Kosior, najbardziej rozpoznawalny lektor audiobooków w kraju. Jeśli chcecie dopasować znany głos do twarzy, obejrzyjcie ten odcinek na YouTube. Kosior opowiada, jak przygotowuje się do pracy, czy ćwiczy przed nagrywaniem i czy obawia się, że kiedyś zastąpi go AI. A prócz tego czyta na wizji fragmenty ważnych dla siebie książek.

Nie takie dawne dzieje „Uczta werbalna dla słuchacza” – to jedna z recenzji podkastu historycznego POLITYKI, w którym gościmy tym razem prof. Małgorzatę Kot z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczkę paleolitu, jaskiń Europy i Azji Centralnej. Rozmawiamy o paleolicie, najdłuższym i najbardziej dynamicznym rozdziale ludzkich dziejów, zastanawiając się, dlaczego do dziś pozostał na Ziemi tylko jeden gatunek człowieka. Dużo ciekawostek i kulis żmudnych, ale fascynujących badań.