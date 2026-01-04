Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Marek Świerczyński, Polityka Insight
4 stycznia 2026
Świat

A gdyby Wenezuelczycy się mocniej bronili? Były oficer GROM dla „Polityki” o akcji USA w Caracas

4 stycznia 2026
Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona, którzy zostali schwytani przez jednostki USA w Caracas, lądują na zachodnim wybrzeżu Manhattanu. 4 stycznia 2026 r. Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona, którzy zostali schwytani przez jednostki USA w Caracas, lądują na zachodnim wybrzeżu Manhattanu. 4 stycznia 2026 r. Forum
„Siły specjalne to narzędzie oddziaływania politycznego, w tym przypadku precyzyjnie zastosowane” – mówi „Polityce” porucznik rezerwy Mariusz Urbaniak. Czy polski GROM wykonałby je tak samo?

Amerykanie podali pierwsze szczegóły ujęcia prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, z których wynika, że była to operacja przygotowywana i planowana miesiącami. Zaangażowane zostały w nią siły i zasoby wojska, służb mundurowych i wywiadu. Ostatecznymi wykonawcami były jednostki specjalne Delta Force oraz współpracujący z nimi 160. pułk operacji specjalnych, elitarna formacja lotnicza zapewniająca przerzut grup bojowych na miejsce działań i ich ewakuację po wykonaniu zadania.

Czytaj też: Jak Donald Trump walczy z kartelami narkotykowymi Ameryki Środkowej

Delta Force na szpicy

Z opisu zdarzeń, przedstawionego przez szefa kolegium połączonych sztabów sił zbrojnych USA gen. Dana Caine’a, wyłania się obraz szybkiej, precyzyjnie wykonanej i w pełni skutecznej misji, w której siły amerykańskie nie poniosły strat w ludziach czy sprzęcie. Chociaż ostrzelany został śmigłowiec, a kilku żołnierzy jest rannych. Na świecie musi to wywoływać pod względem politycznym i wojskowym „szok i przerażenie”, o co – nie kryjmy – chodzi też Amerykanom.

Co w tej operacji widzi były operator Jednostki Wojskowej GROM, od lat zajmujący się szkoleniami, również w Ameryce Łacińskiej? Przemyśleniami podzielił się z „Polityką” porucznik rezerwy Mariusz Urbaniak, który bywał w Caracas i ma sto razy lepsze od nas – laików – rozeznanie w realiach wojskowych zarówno po stronie amerykańskiej, jak i wenezuelskiej.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
Reklama