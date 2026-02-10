To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty.

Świat na zakręcie Kim pan tak naprawdę był, panie Epstein? Na to pytanie szukamy odpowiedzi w pierwszym odcinku najnowszego podkastu POLITYKI „Świat na zakręcie”. Prowadzą go w duecie Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini, specjaliści od spraw międzynarodowych. Interesują nas afery, niuanse, kulisy dyplomatyczne i zagadki geopolityki. Nowe odcinki co poniedziałek o godz. 19. Do słuchania i oglądania na polityka.pl i naszych kanałach społecznościowych.

Ukraina wykrwawia się dla nas „Powiedzmy sobie szczerze: Ukraina traci swoich żołnierzy i to jest nam na rękę” – mówi Mateusz Lachowski, reporter, który trochę przypadkiem został korespondentem wojennym. Do Ukrainy jeździ regularnie od czterech lat. Traci przyjaciół i sam przyznaje, że oglądał rzeczy, których „nie da się odwidzieć”. Lachowski jest gościem „Polskiego demo”, podkastu POLITYKI i Fundacji Batorego. To rozmowa dla ludzi o mocnych nerwach.

Braun jak rycerz na białym koniu Dlaczego Grzegorz Braun zaczął się liczyć w polskiej polityce i komu bardziej zagraża: PiS czy Konfederacji? Prof. Marcin Matczak, gość Karoliny Lewickiej w podkaście „Temat tygodnia”, ostrzega przed populizmem. Jak mówi, Braun kreuje się na zbawcę i rycerza, również dosłownie. I to działa. Rozmawiamy też o praworządności (dlaczego jest istotna?) i o polskiej religijności (czy faktycznie jest bez pardonu atakowana?). Można się nie zgadzać, warto obejrzeć.

Największa fuzja świata Spółka kosmiczna SpaceX przejmuje spółkę sztucznej inteligencji xAI – tak Elon Musk reżyseruje największą fuzję na świecie. W sumie nowa firma będzie warta 1,25 bln dol. „Wow! Tylko po co to?” – pyta na polityka.pl Adam Grzeszak. I zapowiada: „Niebo zaroi się od muskowych satelitów, które będą zasilały muskowego Groka, czyli chatbota AI, który zasłynął ostatnio generowaniem fejkowych rozebranych zdjęć prawdziwych osób”. Więc strach się bać.

Godek będzie rozliczać Działaczka antyaborcyjna Kaja Godek razem ze swoimi stronnikami wzięła na celownik Szpital św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie. Wszystko dlatego, że wykonuje się tutaj legalne aborcje. „Pikieta pod szpitalem to będzie wkrótce Wasz najmniejszy problem”, wygraża Godek w social mediach i zapowiada rozliczenia (kobiet i lekarzy) po powrocie prawicy do władzy. Na polityka.pl wyjaśniamy, dlaczego czuje się tak pewnie i bezkarnie.