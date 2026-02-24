Autorzy „Polityki” docenieni

Z dumą informujemy o kolejnych nagrodach dla dziennikarzy „Polityki”. W ubiegłym tygodniu Joanna Solska została wyróżniona w tegorocznej edycji Nagród Dziennikarskich Szkoły Głównej Handlowej w kategorii publicystyka – za „tłumaczenie trudnych kwestii ekonomicznych na język przystępny i zrozumiały”. Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Redaktor Solska to synonim rzetelności i jakości w dziennikarstwie ekonomicznym oraz spokoju i wyważenia w publicystyce”.

Z kolei nasz reporter Zbigniew Borek został jednym z laureatów międzynarodowego konkursu „II wojna światowa 80 lat później. Co pozostało z II wojny światowej?”, organizowanego przez European Network Remembrance and Solidarity, sieci wspierającej dialog na temat historii Europy XX w. Naszego redakcyjnego kolegę nagrodzono za tekst „Ikona z torebką” – o Danucie Seń-Danielsson, Polce, która w Szwecji stała się symbolem walki z faszyzmem – opublikowany w świątecznym numerze „Polityki”(51–52/25). Jak podkreślono w uzasadnieniu, opowieść Zbigniewa Borka ujawnia wielowymiarowość ludzkiego losu, sprawiając, że ocena ludzkich postaw jest złożona i daleka od prostej, czarno-białej perspektywy.

Posypały się również nominacje dla innych naszych autorów do ważnych branżowych nagród w Polsce. I tak już w piątek 27 lutego dowiemy się, czy Nagrodę Mariusza Waltera w kategorii sport w mediach otrzyma Juliusz Ćwieluch, szef działu społecznego „Polityki”, reporter, ale też twórca popularnego podkastu „Rowery, nie bajki”.

Z kolei Katarzyna Kaczorowska, również dziennikarka działu społecznego, została nominowana do Wirtuali 2026 w kategorii publikacja roku (społeczeństwo) za tekst „Był zagubiony”, opublikowany w „Polityce” 12/25 w ramach naszego specjalnego cyklu „Odchodzić po ludzku”, pokazującego, jak naprawdę wygląda codzienność osób starszych, niesamodzielnych i chorych w Polsce. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do nominacji: „Socjolodzy i demografowie mówią o »srebrnym tsunami« – polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Tymczasem system opieki nie jest przygotowany na wyzwania związane z rosnącą liczbą seniorów. Opisana historia pokazuje bezradność dwojga schorowanych, kochających się ludzi, których państwo nie dostrzegło i którym nie zapewniło wsparcia. To przede wszystkim ostrzeżenie, że podobnych dramatów może być coraz więcej”.

Do Wirtuali nominowano również okładkę „Polityki” „Hołd techkróli” autorstwa Pawła Smardzewskiego (5/25).

Ale to nie koniec. Wśród dziesiątki nominowanych do nagrody Pióro nadziei (Amnesty International) znalazł się również współpracujący z naszą redakcją dziennikarz i krytyk Mateusz Witczak – wyróżniony „za teksty o polityce, kulturze cyfrowej, społeczności queer i potrzebach osób z niepełnosprawnościami”.

Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy i trzymamy za nich kciuki.