To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Korona w Łochowie Dyrektor hotelu w Łochowie doskonale wiedział, że wynajmuje go na zjazd Konfederacji Korony Polskiej. Sam podpisał umowę, i to bezpośrednio z Grzegorzem Braunem. Kulisy sprawy opisuje Anna Dąbrowska. Właściciel sieci Arche Władysław Grochowski publicznie zapewniał, że o niczym nie wiedział, z Braunem mu nie po drodze, a cały przychód z imprezy trafi do Ukrainy. Pytanie, czy uwzględnił w tej kwocie noclegi i posiłki. Nasze ustalenia i wyliczenia na polityka.pl

„Ołowiane dzieci”: ile faktów, ile mitów? Nowy serial Netflixa przywraca pamięć o epidemii ołowicy wśród dzieci z katowickich Szopienic, trutych przez wyziewy z huty metali nieżelaznych. Czy tę wstrząsającą historię udało się wiernie odtworzyć na ekranie? W podkaście historycznym POLITYKI oddzielamy fakty od mitów z pomocą Anny Kowalczyk, dziennikarki, autorki audioserialu poświęconego ołowicy. To rozmowa o pamięci, odpowiedzialności i o tym, dlaczego ta historia wciąż dotyczy nas wszystkich.

Światowy Jan Komasa W podkaście kulturalnym POLITYKI gościmy Jana Komasę, wybitnego reżysera, który z sukcesem rozwija karierę międzynarodową. „Dobry chłopiec”, film o obsesji kontroli, Brytyjczycy już uznali za niezwykle udany eksperyment w stylu „Mechanicznej pomarańczy”. Obsada jest gwiazdorska, scenariusz polski. Pierwotnie to miał być polski film – reżyser w rozmowie z Januszem Wróblewskim tłumaczy, kto mu podarował ten tekst i jaką rolę odegrał Jerzy Skolimowski.

Wyjazd do Calpe Polska zima nie rozpieszcza rowerzystów. Więc może hiszpańskie Calpe? „Niezłe asfalty i niemal szklarniowe warunki na drodze – chwali Juliusz Ćwieluch, autor podkastu „Rowery, nie bajki”. – Szklarniowe, czyli nikt nie próbuje cię zepchnąć do rowu albo chociaż puścić chmury ze spryskiwaczy, żebyś nie zapomniał, do kogo należy droga”. Naszym przewodnikiem po Calpe jest Leszek Śledziński, znany jako Leszek PrawiePro. Od razu zechcecie tam wyruszyć. Z rowerem i bez.

Co czyta Tomasz Stawiszyński Fani podkastu „Polityka o książkach” Justyny Sobolewskiej apelowali w komentarzach o rozmowę z Tomaszem Stawiszyńskim, filozofem, publicystą, pisarzem, ale i namiętnym czytelnikiem. Spełniliśmy tę prośbę. Stawiszyński przyniósł do naszego studia mnóstwo książek. Zdradził, którą z nich traktuje jak talizman, co czytał w dzieciństwie i dlaczego wciąż wraca do Junga. Czyta też dla równowagi Stephena Kinga. Warto słuchać, oglądać i – jak widać – komentować.