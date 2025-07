Jak się (na)uczyć scrollować świadomie? O dezinformacji z Maią Mazurkiewicz

Przed zalewem dezinformacji i fake newsów można się zabezpieczyć. Jak?

Nie jest to łatwe, bo przy coraz to nowych możliwościach technologicznych bez przerwy przybywa sposobów, w jaki różni nadawcy wprowadzają nas w błąd albo przedstawiają niezgodne z faktami wersje zdarzeń. Dziś nawet specjalistom bywa trudno rozstrzygnąć na pierwszy rzut oka, czy mają do czynienia z rzetelnym przekazem, celowo zmanipulowanym czy może nieświadomie zniekształconym przez czyjąś pomyłkę.

Mimo wszystko nasza pozycja jako odbiorców nie jest całkiem stracona. Możemy działać m.in. na poziomie czysto „technicznym” – ograniczać czas spędzany z urządzeniami, poprzez które atakuje nas tsunami treści zbyt licznych, by je świadomie przetworzyć. Możemy też zwracać uwagę na źródła informacji, które do nas trafiają – i wziąć oddech, zanim „podamy dalej”. To tylko część podpowiedzi od Mai Mazurkiewicz, ekspertki od dezinformacji, prawniczki i prezeski Fundacji PZU, która zaczyna kampanię społeczną na ten właśnie temat.

POLITYKA jest patronem medialnym kampanii „Czysty przekaz” powstałej z inicjatywy Fundacji PZU. Celem kampanii jest edukowanie i pokazanie, w jaki sposób chronić siebie i innych w świecie pełnym fałszywych informacji.

Więcej na stronie: www.czystyprzekaz.pl

