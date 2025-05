Jak się (na)uczyć kochać sport? Podpowiada Piotr Gruszka, wybitny siatkarz i trener

Każdy z nas powinien wziąć odpowiedzialność za wzrastanie dzieci w aktywności, ruchu i szacunku do sportu. Jak się za to zabrać? To jedno z pytań, na które odpowiada Piotr Gruszka, wybitny siatkarz, trener i ambasador Drużyny Energii.

Dlaczego polskie dzieci za mało się ruszają? Między innymi dlatego, że dorośli przerzucają się odpowiedzialnością za to, kto powinien o ten ruch dbać. Przerzucają się między sobą nawzajem i między sobą a dziećmi. A jak dzieci mają nabrać dobrych nawyków, skoro nie mają gdzie poszaleć, bo na osiedlach rozwieszono plakietki „zakaz gry w piłkę”, orliki często są zamknięte po godzinach pracy szkół, za to telefony – otrzymane od rodziców! – w każdej chwili dostępne pod ręką. OGLĄDAJ: Do tego młodzi nie widzą w domach dobrych przykładów (uwierzcie, oni nie widzieli Was „w ich wieku” biegających po podwórkach, a wspominkowe opowieści rzadko są przekonujące). Faktycznie każdy z nas – dorosłych – powinien wziąć odpowiedzialność za wzrastanie dzieci w aktywności, ruchu i szacunku do sportu. Jak się za to zabrać? To jedno z pytań, na które odpowiada Piotr Gruszka, wybitny siatkarz, trener i ambasador Drużyny Energii zainicjowanej przez firmę Energa, która jest sponsorem tego odcinka „Jak się (na)uczyć?”, emitowanego po raz pierwszy w formule wideopodkastu. Partnerem odcinka jest Energa, inicjator programu edukacyjnego Drużyna Energii. SŁUCHAJ: