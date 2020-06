Gra roku już tu jest? Sprawdzamy (i gramy)

Czego się spodziewać po „The Last of Us Part II”? Czy skoro gry trafiają już na listę lektur, to ta wizja przetrzebionej epidemią ludzkości może być lekturą obowiązkową?

Polska gra „This War of Mine” właśnie trafiła na listę lektur szkolnych. Rozmawiamy więc o tym, jakie ma znaczenie ten gest i jak tłumaczyć doświadczenie gry, żeby można było ją zestawiać z innymi tekstami kultury. Czy ukazująca się właśnie „The Last of Us Part II” jest czymś wyjątkowym na tle innych gier wideo? Czy stanowi w tej dziedzinie odpowiednik, a może wręcz konkurencję dla mrocznej literatury Cormaca McCarthy′ego? Czy odwraca porządek pokazywania przemocy w grach? Czy spełnia wielkie nadzieje? No i wreszcie: czy wobec przesunięcia daty premiery polskiego „Cyberpunka 2077” (na listopad) w plebiscytach na grę roku dzieło studia Naughty Dog będzie miało ułatwione zadanie? O tym wszystkim dyskutują dziennikarze Olaf Szewczyk i Michał R. Wiśniewski, którzy już w „The Last of Us Part II” grali. Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński.

W najbliższą środę 24 czerwca w „Polityce” ukaże się obszerny tekst o „The Last of Us Part II” pióra Olafa Szewczyka.