Największa orkiestra świata

L.U.C wprowadził swoją międzynarodową orkiestrę dętą na forum ONZ, a teraz polskie kompozycje filmowe w stylu bigbandowym zaprezentuje w Nowym Orleanie.

– Ten koncert to taki covidowy twór – mówi Łukasz „L.U.C” Rostkowski, raper, producent, laureat Paszportu „Polityki”, o swoim niedawnym wirtualnym występie w Universal Hip Hop Museum w Nowym Jorku. – To mashup kulturowy z artystami z całego świata, który my jako Rebel Babel zamykamy.

Chodzi o koncert zrealizowany w ostatni poniedziałek we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych – w postaci emisji online. Polska, a właściwie światowa orkiestra – bo kierowany przez L.U.C-a projekt Rebel Babel Ensemble ma w tej chwili 10 839 członków w różnych miejscach świata – towarzyszyła sławom hip-hopu, w programie wieczoru znaleźli się Kurtis Blow, KRS One czy Chuck D.

Pandemia sprawiła, że przedsięwzięcie mające w założeniu spopularyzować granie na instrumentach dętych zamieniło się dla Rostkowskiego w swoisty – jak mówi – runmageddon artystyczny. Realizacja filmów z występami orkiestr nagranych w różnych miastach Polski była dużym wyzwaniem logistycznym i czasowym. A w najbliższą sobotę 26 września ciąg dalszy – w Muzeum Jazzu w Nowym Orleanie jego Rebel Babel Ensemble zagra klasyki polskiej muzyki filmowej. Śledzić to będziemy mogli online – podobnie jak sam pomysłodawca koncertu. Takie czasy.

O tym wszystkim z Łukaszem Rostkowskim rozmawia Bartek Chaciński.