Japonia w Krakowie

Źródła dzisiejszej kultury wizualnej Japonii to drzeworyty Katsushiki Hokusaia, także mangi, ale XIX-wieczne. Będzie je można zobaczyć od sierpnia w Krakowie.

Wznowioną po kilkutygodniowej przerwie wakacyjnej serię podkastów kulturalnych inaugurujemy zaproszeniem do Krakowa, zachętą do obejrzenia nowego wydania kwartalnika „Kraków Culture” i do przyjazdu na rozpoczynającą się w sierpniu wystawę prac Katsushiki Hokusaia w tutejszym Muzeum Narodowym.

Co z tych dzieł graficznych sprzed 200 lat przetrwało w dzisiejszej kulturze wizualnej Japonii? Kim był wędrujący i dokumentujący ówczesną Japonię mistrz Hokusai? W jaki sposób gigantyczne zbiory jego prac trafiły do Krakowa, czyniąc z tego miasta polskie centrum japońskiej sztuki? Dlaczego wreszcie źle zrozumieliśmy gest ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio? O tym wszystkim opowiada kustosz Działu Sztuki Dalekiego Wschodu Muzeum Narodowego w Krakowie i historyk sztuki Beata Romanowicz w rozmowie z Bartkiem Chacińskim. Więcej w tekście naszej rozmówczyni dostępnym na krakowculture.pl.