Wianki. To nie jest zwykłe święto

W Krakowie znaleźli klucz do tego, by imprez związanych z wiankami i letnim przesileniem nie zamieniać w festyn, a zarazem dotrzeć do różnej publiczności w mieście.

Zaśpiewa Margaret, zagra Kapela Ze Wsi Warszawa, a o wschodzie słońca wystąpią członkinie Z Lasu z programem poleskich pieśni. Tegoroczne Wianki organizowane w Krakowie 25 czerwca będą dość tradycyjne w sferze muzycznej, ale zarazem progresywne w sferach dyskusji o ekologii, widoczności kobiet na scenie muzycznej i szeroko pojętej inkluzywności. Pojawi się też wielu wykonawców uwspółcześniających wątki ludowe (m.in. Naphta, Niewte), będzie wreszcie dyskusja wokół książki „Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego. Święto muzyki, folkloru, kwiatów, a przy tym święto mieszkanek i mieszkańców Krakowa ściągnie do tego miasta również m.in. nominowaną do Paszportu POLITYKI Ifi Ude, autorkę albumu „Ludevo”, oraz wiele artystek i artystów z Ukrainy, m.in. Alinę Pash, która świetnie pokazuje, jak ukraińska muzyka pop przyswoiła wpływy ludowe. O pomysłach na tegoroczne Wianki i o tym, jak się pracuje nad takim całodziennym programem, opowiadają Katarzyna Jakubowiak, rzeczniczka prasowa Krakowskiego Biura Festiwalowego, oraz Łukasz Warna-Wiesławski z działu muzycznego KBF. Rozmawia z nimi Bartek Chaciński.