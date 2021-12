Nominacja w kategorii Muzyka popularna: Ifi Ude

Jej „Ludevo” to absolutny kosmos. Połączenie ludowych brzmień, niezwykłego wokalu i nietypowych instrumentów z nowoczesnymi zabiegami.

Cudowny głos i wielki talent – pisze o niej Hirek Wrona, uznając za „przykład połączenia kultur na znakomitym poziomie i przykład łączenia wielokulturowości w dobie izolacji i budowania zasieków”. A Gabi Drzewiecka chwali: „Absolutny kosmos. Połączenie ludowych brzmień, niezwykłego wokalu Ifi i nietypowych instrumentów z nowoczesnymi zabiegami”. Mowa o płycie „Ludevo”, przełomowej w dorobku Ifi Ude, wokalistki, autorki tekstów, kompozytorki, producentki muzycznej i aktorki teatralnej, która łączy polską tradycję z elementami tradycji afrykańskiej.

Diana Ifeoma Ude urodziła się w 1986 r. w Nigerii, w polsko-nigeryjskiej rodzinie, ale jako kilkulatka trafiła na stałe do Opola, które – jak to stolica polskiej piosenki – najwyraźniej wywróżyło jej los. Dzięki grupie Deep Forest zwróciła w młodym wieku uwagę na muzykę świata. Śpiewa od dzieciństwa, co zaprowadziło ją w miejsca tak różne jak półfinał programu „Must Be The Music”, przedsięwzięcie „Panny wyklęte” inspirowane historiami tzw. żołnierzy wyklętych czy krajowe eliminacje Konkursu Piosenki Eurowizji (startowała z piosenką „Love Is Stronger”). Śpiewała m.in. piosenki warszawskie, występowała z Maleo Reggae Rockers czy z raperem Tym Typem Mesem na jego albumie „Ała”.

Jako solistka zadebiutowała w 2013 r. albumem zatytułowanym po prostu „Ifi Ude”. Komercyjnie przepadł – choć 27 tys. zł na jego produkcję zebrali fani – ale doczekał się nominacji do Fryderyków w kategorii Debiut roku. Opublikowane siedem lat później „Ludevo” złożyło w jedną całość elementy dwóch tradycji: nigeryjskiej i polskiej. Precyzyjnie – jak przystało na absolwentkę kulturoznawstwa. „Swobodne przepływanie między kulturami słowiańską i afrykańską jest dla mnie tak naturalne jak oddychanie. Wyobrażam sobie, że świat nie ma granic, a tym bardziej świat kultury i zmysłów” – zapowiadała sama jeden ze swoich utworów. Ifi odnajduje w praktyce wokalnej podobieństwa między śpiewem Słowian i afrykańskiego ludu Igbo, pomagają jej m.in. multiinstrumentalista Bart Pałyga oraz Marcin Lamch grający na kontrabasie, a całość pozwala wokalistce muzycznie odrodzić się na nowo, jak w tekście oddającego tę przemianę utworu „Dusza”.

***

Oni nominowali:

Jan Błaszczak („Tygodnik Powszechny”, „Przekrój”), Gabi Drzewiecka (TVN), Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński (Polskie Radio Dwójka, typują wspólnie), Rafał Księżyk (Dwutygodnik.com), Jacek Skolimowski („Newsweek”), Jędrzej Słodkowski („Gazeta Wyborcza”), Jarek Szubrycht („Gazeta Wyborcza”, „GAMA”), Agnieszka Szydłowska (newonce.radio), Marcin „Flint” Węcławek (CGM.pl, Interia.pl, „GAMA”), Hirek Wrona (krytyk niezależny).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Avtomat, Belmondawg, Bisz, Brodka, Pola Chobot&Adam Baran, Piotr Damasiewicz, Joanna Longić (Tęskno), MooLatte, Nihil (Furia), Antonina Nowacka, Oxford Drama, Marek Pędziwiatr, PRO8L3M, Quebonafide, Hania Rani, Karolina Rec (Resina), Ryfa Ri, Sara, Szczyl, WaluśKraksaKryzys, Kuba Więcek.

Partnerem kategorii są Katowice - Miasto Muzyki Unesco