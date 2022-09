„Iluzja”, film o młodych zaginionych. Te emocje nigdy się nie kończą

Twórczynie nowego filmu „Iluzja” opowiadają o problemie zaginięć młodych ludzi – na ekranie i w kulturalnym podkaście „Polityki”.

Kilkanaście tysięcy zaginięć każdego roku odnotowują policyjne kartoteki. Blisko 2 tys. z nich to osoby poniżej 18. roku życia. O jednym z takich przypadków opowiada film „Iluzja”, pełnometrażowy debiut fabularny Marty Minorowicz wchodzący w tym tygodniu do kin. O przyczynach zaginięć, reakcjach bliskich, jak długo można żyć nadzieją w takiej sytuacji, Janusz Wróblewski rozmawia z reżyserką, konsultantką scenariuszową Izabelą Świergiel z fundacji ITAKA oraz z Agatą Buzek, odtwórczynią głównej roli. – Najwyższym, co można osiągnąć w tej sytuacji, jest zaakceptowanie, że ten ból w sercu będzie trwał do końca życia – mówi aktorka.

Jak twierdzi Marta Minorowicz, rozmowa o emocjach towarzyszących stracie nigdy nie jest prosta, ale w tym przypadku ona się nigdy nie kończy. Rodzice zaginionych oprócz obarczania się poczuciem winy za to, co się stało, nie są w stanie pogodzić się z myślą, że utracili na zawsze kogoś najbliższego. Więc żyją na krawędzi schizofrenii, w pustce, bezczasie.