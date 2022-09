Ilość czy jakość? Kamil Piotrowicz i jego sposób na jazz

Kamil Piotrowicz, jazzowy lider młodego pokolenia, przy okazji nowej płyty swojego sekstetu „Weird Heaven” opowiada o idealizmie w świecie rynku i współczesnej kariery.

Ma 30 lat, jest pianistą i kompozytorem, urodził się w Koszalinie, pierwsze jazzowe olśnienia przeżywał na koncertach w Darłowie, studiował w Gdańsku i Kopenhadze. Co takiego ma w sobie basen Morza Bałtyckiego, że muzyka improwizowana, współczesny jazz od zawsze tu świetnie wychodziły? Kamil Piotrowicz opowiada o swojej drodze i swojej muzyce, zastanawiając się, co może być dla muzyki improwizowanej trampoliną do zdobycia większej publiczności i czy zawsze musi nią być granie starego, utrwalonego repertuaru kosztem autorskiego. Opowiada też, czego go nauczyła praca nad starymi nagraniami radiowymi Andrzeja Trzaskowskiego. I o współpracy ze zmarłą niedawno amerykańską trębaczką Jaimie Branch. – Poznałem ją w 2017 r. jako osobę niezwykle energetyczną, optymistyczną, pewną siebie – mówi. – Rok temu, na koncert cyklu „Get Your Jazz Together”, zbudowaliśmy trio z niemieckim perkusistą Christianem Lillingerem. A informacja o jej śmierci była druzgocąca.

Z Kamilem Piotrowiczem rozmawia Bartek Chaciński.