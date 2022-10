Kraków wierzy w design. Nie ma postępu bez kreatywności

Jakie związki łączą Kraków z designem? Okazuje się, że niemałe.

Czy Kraków ma szansę stać się polską stolicą designu? Nie można tego wykluczyć. W najnowszym odcinku „Kultury na weekend” rozmawiamy nie tylko o designie, ale i kreatywności, ekologii oraz krakowskiej perspektywie we wszystkich tych sprawach. Podsumowujemy dopiero co zakończony Festiwal Sztuki Cyfrowej Patchlab, którego tematem przewodnim były związki nowych technologii z ekologią. Czy można w nich upatrywać ratunku z opresji (kryzysu klimatycznego)? Co oznacza zdobywający coraz większą popularność termin „symbiocen”?

Coś się kończy, coś zaczyna, dlatego też w programie zapowiadamy tegoroczną edycję cyklu „Sztuka do Rzeczy. Design w Krakowie”. Dyskutujemy również o kreatywności i jej znaczeniu w czasach postępującej automatyzacji. Po drodze pochylamy się ponadto nad kwestią budowania świadomości ekologicznej i roli, jaką odgrywają w niej kultura, sztuka, a także moda. Czasy są niepewne, ale w tej rozmowie wybrzmi niejedna optymistyczna nuta. Gośćmi tego odcinka są: Elwira Wojtunik, dyrektor artystyczna Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab, oraz Rafał Stanowski z Fundacji Liberty Art, na co dzień związany z inicjatywami dotyczącymi mody i designu. Prowadzi Aleksander Świeszewski. Podkast powstał we współpracy z magazynem „Kraków Culture”.