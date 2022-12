Jerzy Nowosielski: uhonorowany przeciwnik honorów

Nigdy nie zależało mu na jakichkolwiek nagrodach, medalach czy wyróżnieniach. A jednak setna rocznica urodzin skłoniła Sejm, by umieścić go na liście patronów 2023 r. Za co właściwie cenimy krakowskiego malarza?

Jerzy Nowosielski nie uprawiał sztuki publicystycznej, nie gonił za artystycznymi nowinkami, unikał publicznego życia, z dystansem znosił wszelkie hołdy. Żył głównie w świecie własnej wyobraźni, zanurzony w przeszłości i duchowości. A jednak dziś, mówiąc o sztuce spod Wawelu, krytycy wymieniają go jednym tchem obok Matejki, Wyspiańskiego, Malczewskiego czy Kantora. Czym na to zasłużył? Czy jego wyciszone malarstwo może być ważne w dzisiejszych czasach, przyciągać nie tylko pięknem, ale i treścią? Czy młode pokolenie jest w stanie odnaleźć w jego obrazach coś, co je poruszy i z czym może się identyfikować? I jak współcześnie fetować dorobek malarza prezentowanego przecież wcześniej już setki razy? O randze i aktualnych kontekstach sztuki Nowosielskiego oraz o niekonwencjonalnych pomysłach, jakie ma Kraków na uhonorowanie jego dorobku w 2023 r., rozmawiamy z Marią Anną Potocką, szefową muzeum MOCAK i galerii Bunkier Sztuki, oraz Andrzejem Starmachem, właścicielem Starmach Gallery, wieloletnim przyjacielem, opiekunem i wytrwałym promotorem dorobku prof. Nowosielskiego, a także przewodniczącym Fundacji Nowosielskich. Podkast, stworzony przy okazji premiery najnowszego numeru kwartalnika „Kraków Culture”, prowadzi Piotr Sarzyński.