Paszporty POLITYKI 2022. Kto je odebrał? Co mówił? Specjalne wydanie podkastu

Specjalne wydanie podkastu „Kultura na weekend” poświęcamy jak co roku laureatom Paszportów POLITYKI. Przyglądamy się tegorocznej gali i próbujemy przewidzieć dalsze losy zwycięzców.

Praca nad koncepcją nagrody i przebiegiem gali trwa cały rok. I w praktyce się nie kończy, bo myślami jesteśmy już przy kolejnej edycji. Ale za sprawą Paszportów POLITYKI kalendarze w redakcji mają inną datę startową – w tym roku był to 17 stycznia. W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej wręczyliśmy (co można było prześledzić podczas transmisji w telewizji TVN i wciąż można obejrzeć na naszych profilach na Facebooku i YouTube) doroczne nagrody kulturalne przyznawane w siedmiu kategoriach przez kapitułę tygodnika „Polityka” dzięki wskazaniom całego medialnego środowiska. Dziś opowiadają o nich i komentują nasi dziennikarze: Janusz Wróblewski, Aneta Kyzioł, Piotr Sarzyński, Justyna Sobolewska, Dorota Szwarcman oraz prowadzący to wydanie podkastu Bartek Chaciński. Zaglądamy przy okazji za kulisy nagrody, podsłuchując fragmenty próby, i prezentujemy ważne słowa, które padły tego dnia ze sceny.

Podkastowe rozmowy z laureatami Paszportów już w kolejnych tygodniach.