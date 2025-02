To jest gra na emocjach. Czyli muzyka z gier wideo na scenie

A gdyby tak muzykę z klasycznych gier wideo zaprezentować w innych, alternatywnych wersjach? Opowiadają o tym twórcy przedsięwzięcia Sounds of Gaming.

W powrotach do muzyki ze starych gier wideo jest zwykle dużo nostalgii. To, co znane ze starych, czasem ośmiobitowych komputerów domowych czy konsol, trafia na wielkie sceny, jest wykonywane przez orkiestry, ilustrowane laserowymi efektami. Ale nie zawsze. Seria koncertów Sounds of Gaming przynosi alternatywny pomysł na klasyki z gier. W ramach tego cyklu muzykę z takich serii jak „Final Fantasy”, „Resident Evil” czy „The Last of Us” zaaranżują na nowo i wykonają postaci ze świata polskiej sceny alternatywnej: Wiktoria Jakubowska, Olga Anna Markowska, Anna Pašić, Robert Piernikowski, Stefan Wesołowski i Jakub Ziołek. Początek trasy 7 marca w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.

– Wybór listy utworów opierał się na mojej sentymentalnej podróży do okresu, kiedy grałem najwięcej na konsoli – mówi kurator przedsięwzięcia Wojciech Krasowski. – I to były gry, które mnie najmocniej swoją narracją przyciągały do ekranu. Po latach postanowiłem do nich wrócić i zauważyłem, że utraciły one tzw. miodność – jak opisywał wtedy magazyn „Secret Service” – za to jeszcze bardziej doceniłem soundtracki. I zacząłem je rozsyłać znajomym – tłumaczy sens przedsięwzięcia.

Ci znajomi Krasowskiego działali na muzycznej scenie alternatywnej. – Mam taką refleksję, że muzyka z gier jest alternatywna sama w sobie – uważa Robert Piernikowski, jeden z twórców nowych aranżacji utworów, który muzykę traktuje często jako „film wewnętrzny”. – To zderzenie świata nut ze światem, który opiera się na myśleniu wrażeniowym – dodaje Olga Anna Markowska, multiinstrumentalistka biorąca udział w koncertach. – Ta muzyka prowadzi. Uczestniczymy w jakiejś historii, w jakiejś narracji i prowadzimy bohatera lub bohaterkę przez jakąś przestrzeń, a muzyka prowadzi nas przez emocje, jakie może przeżywać bohater wewnątrz gry.

Twórcy Sounds of Gaming mówią też o swoich ulubionych grach wideo i najlepszej ich zdaniem muzyce z gier. Rozmawia Bartek Chaciński.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.