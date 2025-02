Kuba Więcek: Nie za karę i nie dla pieniędzy. I jedna zdradzona tajemnica

Sam ten proces to najbardziej wartościowa rzecz, która mnie w życiu spotyka – mówi o komponowaniu Kuba Więcek, laureat Paszportu POLITYKI.

Saksofonista i kompozytor Kuba Więcek, zdobywca Paszportu POLITYKI w kategorii Muzyka popularna, to jedna z tych postaci, które skracają dystans pomiędzy jazzem a sceną popową. Jego formacja Hoshii po Paszportach występowała na antenie „Dzień Dobry TVN”. A 15 lutego w katowickiej sali NOSPR na specjalnej sesji Hoshii jako goście pojawili się m.in. The Dumplings, Daria ze Śląska, Kasia Lins i Schafter. Czy świeży polski skład jazzowy mógłby wypełnić taką salę bez pomocy gości? – Dla nas granie z tymi raperami i wokalistkami to jest wspaniałe doświadczenie. Nie coś, co się robi za karę czy dla pieniędzy. Ale jestem im wdzięczny, bo w tym momencie sami byśmy takiej sali nie wypełnili – mówi Kuba Więcek. – Chciałbym w przyszłości organizować takie koncerty bez ujawniania nazwisk gości. I ten koncert daje mi na to gigantyczną nadzieję.

Poza tym rozmawiamy o tym, czy saksofon jako instrument nie zaczyna Więcka nudzić i ograniczać, jak wygląda jego kompozytorski warsztat pracy, jaka jest jego filozofia pisania muzyki. A także jakie są plany jego formacji oraz w jaki sposób stworzył organizacyjny i artystyczny duet z Piotrem Orzechowskim. Wreszcie o tym, dlaczego grupa Kuby Więcka tak idealnie pasuje do siebie z duetem Franek Warzywa & Młody Budda. Nasz gość zdradza też Bartkowi Chacińskiemu coś, o czym jeszcze publicznie nie informował, a co jest jednym z wymiernych efektów Paszportu.

Podkast został zrealizowany we współpracy z Fundacją PZU, partnerem Paszportów POLITYKI.

***

